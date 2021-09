Ronaldos elleville årsinntekt: Over én milliard kroner

Cristiano Ronaldo (36) tjener ifølge Forbes mer enn Lionel Messi (34).

HAR PENGER NOK: Cristiano Ronaldo (t.v.) og Lionel Messi har begge nettopp byttet arbeidsgiver. Her fra Champions League-kamp mellom Juventus og Barcelona i fjor.

Manchester Uniteds Ronaldo topper listen over verdens best betalte fotballspillere. Han har sendt sin argentinske stjernerival ned til 2. plass. Og det er klubbyttene som skal ha sendt Ronaldo til inntektstoppen.

TILBAKE HOS OLE: Cristiano Ronaldo og Ole Gunnar Solskjær etter kampen mot Newcastle 11. september i år.

Mens Lionel Messi tok et gråtkvalt farvel med Barcelona og sjokkerte fotballverden da han dro til den franske hovedstaden, så vendte Ronaldo «hjem» fra Juventus til Manchester United og Ole Gunnar Solskjær.

Det amerikanske finansmagasinet Forbes lager hvert år en topp-ti-liste over fotballens mest gasjerte spillere.

Ronaldo følger opp fansen i sosiale medier. Han scoret ett mål da Manchester United slo Newcastle 2–1 søndag. Her takket han fansen denne uken:

Ifølge Forbes blir Ronaldos inntekt 125 millioner dollar (1,08 milliarder kroner) i året etter skiftet fra Juventus til Manchester United. Han inntar tetposisjonen selv om han gikk med på et markant lønnskutt før England-comebacket. 44 prosent av summen utgjør andre inntekter enn spillerlønn.

Cristiano Ronaldo har levert etter at han kom tilbake til Manchester United:

Messi mer i lønn

Messi er oppført med høyere lønn, men har mindre sponsorutbetalinger enn Ronaldo. Totalt mener Forbes at han nå har en årsinntekt på 110 millioner dollar (953 millioner kroner).

Argentineren ville fortsatt toppet rangeringen om han kunne spilt videre i Barcelona og håvet inn like mye som før. Den spanske storklubben greide ikke lenger å holde på Messi av økonomiske årsaker. I august ble han Paris Saint-Germain-spiller for de neste to sesongene.

Messi forsøkte å sjarmere franskmennene da han kom til Paris i august:

Topp tre til ti over fotballspillerne med høyest inntekt (i norske kroner):

3. Neymar er verdens tredje best betalte fotballspiller. Den brasilianske PSG-stjernen er listet til å tjene 95 millioner dollar i året. Det tilsvarer 823 millioner kroner.

4. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (373 millioner)

5. Mohamed Salah, Liverpool (355 millioner)

FETT ØKONOMISK: Mohamed Salah scorer jevnt og trutt. Her jubel for mål og seier mot Crystal Palace 18. september.

6. Robert Lewandowski, Bayern München (303 millioner)

7. Andreas Iniesta, Vissel Kobe (303 millioner)

8. Paul Pogba, Manchester United (295 millioner)

9. Gareth Bale, Real Madrid (277 millioner)

10. Eden Hazard, Real Madrid (251 millioner).