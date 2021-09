OL-mesteren satte ny norsk rekord

Karsten Warholm løp inn til ny norsk rekord på Fana Stadion under Trond Mohn Games 2021.

Karsten Warholm løp inn til norsk rekord på 300 meter med tiden 32,49.

Lørdag var det klart for Trond Mohn Games 2021 på Fana stadion. Karsten Warholm hadde et mål om slå rekorden sin på 300 meter flatt – og han skuffet ikke.

Det ble en positiv avslutning på Warholms sesong, og han hadde all grunn til å smile etter løpet.

– Jeg føler det er grunn til å smile, men det er klart at det har vært et hardkjør på kroppen. Både mentalt og fysisk. Det blir ofte en utladning når man får litt måloppnåelse. Samtidig er det hyggelig å løpe i Norge – jeg liker det. Fikk skrapt meg sammen til Berlin og dette her. Det er veldig kult å ta den rekorden også, sa han etter løpet.

OL-mesteren tok seg svært god tid til fans og publikum etter sesongens siste løp. Alle ville ha en del av ham. Grunnen til at han tar seg tid til fansen er enkel:

– Det er for det første veldig kult å se på utviklingen friidretten har hatt blant barn og unge. Det kommer flere og flere som vil se på.

Warholm trekker frem Jakob Ingebrigtsen, som han mener har vært med på å dra i gang det toget og engasjementet rundt friidretten.

– Det er veldig gøy for meg å se at det er så mange barn og unge her som engasjerer seg, og da er det ekstra artig å ta seg tid til å hilse på dem.

Karsten Warholm og Jakob Årskog Vedvik (6) som hadde ventet hele dag på dette. – Kan vi gå for å spise pizza nå, pappa, sa Jakob etter autografen.

Blir middag med Trond Mohn

Warholm har ved flere anledninger fortalt hvor mye han setter pris på Trond Mohn og hva han gjør for idretten. En av grunnene til at Warholm deltar på Trond Mohn Games, er nettopp for å hylle ham.

Derfor stusset Warholm litt over hvor mange biler som hadde fått parkeringsbot:

– Da jeg kjørte opp her i dag, så jeg at alle som hadde parkert bilene sine her for å se på, hadde fått parkeringsbot. Da tenker jeg at så lenge de skal inn for å hylle en mann som har gitt dritmye penger til Bergen kommune, kunne de spart seg for de gule lappene i dag.

– Det mener jeg!

Warholm anslår at det var cirka 30 biler som hadde fått parkeringsbot.

Han ser også frem til middag med Trond Mohn, og tror det blir hyggelig.

– Jeg har aldri fått satt meg ned og snakket skikkelig med Trond, så det skal bli kult.

Trond Mohn gratulerte Karsten Warholm med den nye rekorden.

Nærme rekord, tross småsyk

Bergenseren Salum Kashafali løp mye bedre enn han trodde han skulle gjøre på 100 meter para, og vant med tiden 10,49. Rekorden hans er 10,42.

– Det har ikke vært de beste forholdene, jeg har blant annet vært syk i en uke, vært veldig redusert, slitt med lysken og har ikke fått trent. Men da jeg kom hit gjorde jeg så godt jeg kunne. 10.49 er fortere enn funksjonsfriske sist helg under NM, sier han.

Hvis han selv hadde vært i bedre form, tror han fort at det kunne blitt ny rekord i dag.

– Jeg tror jeg ville løpt inn på 10,20–10,30 i dag, hvis jeg hadde vært frisk.

Det har vært en eventyrlig sesong for Kashafali, hvor høydepunktet var å bli paralympisk mester på 100 meter.

Selv setter Kashafali også spesielt pris på fortjenestemedaljen han fikk forrige uke da han sprang NM.

Han syntes det var ekstra gøy å avslutte sesongen på hjemmebane.

– Jeg hadde sett det for meg, men jeg har ikke klart å male bildet før jeg kom gjennom det. Så det har vært veldig gøy, sier han om sesongen i en helhet.

Målene for neste sesong er klare, og det er å løpe fortere enn tidligere – bli raskest. Uansett.

Vegard Sverd fra Norna-Salhus IL knuste sin tidligere rekord på distansen, og løp inn til andre plass med tiden 10,96.

Salum Kashafali vant 100 meter para med tiden 10,49. Rekorden hans er 10,43. Bak kommer Vegard Sverd som satte ny personlig rekord på distansen.

Vant på hjemmebane

– Jeg er veldig fornøyd med å vinne, det var jo bra konkurranse. Skulle gjerne hivd lengre, men det er litt slik sesongen har vært: Helt greit, men ikke toppresultater.

Det sier sleggekasteren Beatrice Llano fra Laksevåg.

Dette var det siste hun gjorde i år, og hun har allerede begynt å forberede seg til neste sesong med opptrening.

– Denne sesongen her har vært ødelagt av sykdom. Jeg tror jeg har hatt fem eller seks stevner totalt, så det har vært en kjip sesong.

Men for henne gir det også motivasjon.

– Jeg sto på banen og tenkte: «vet du hva, dette er det siste stevnet jeg hiver under 67 meter». Av slikt får man litt gnist, og man får lyst til bevise at man kan bedre.