Husveg avgjorde for Varhaug 2

Tor-André Husveg sto for den avgjørende scoringen for Varhaug 2 i 3-2-seieren over Klebe på Varhaug kunstgress i 5. divisjon i fotball fredag. Varhaug 2 har vunnet tre hjemmekamper på rad.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden