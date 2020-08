Rekdal langer ut mot Start: – En klubb totalt uten vinnerkultur

Kjetil Rekdal gikk hardt ut mot gamleklubben Start før søndagens kamp mot Mjøndalen.

Kjetil Rekdal tror Start kommer til å rykke ned. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Start – Mjøndalen 1–0 (pågår fortsatt)

Det var rett før avspark i Starts hjemmekamp mot Mjøndalen at Kjetil Rekdal gikk hardt ut mot Start i Eurosports sending.

– Nå skal jeg si noe som kanskje blir litt upopulært. Det er en klubb totalt uten vinnerkultur. Det har det vært i mange, mange år, sa Rekdal.

– Hva mener du med det? spurte programleder Anne Sturød.

– Resultatene deres. Nå fikk de investorer for tre år siden som sikkert har brukt mellom 100 og 150 millioner kroner, og Start er fortsatt på bunnen av Eliteserien og har ikke kommet en centimeter videre. Sannsynligvis går de ned igjen. La oss håpe for Sørlandet at det ikke skjer, men det ser sånn ut, sa Rekdal.

Rekdal har så langt ikke besvart Fædrelandsvennens henvendelse.

Turbulent forhold

Rekdal ble ansatt som hovedtrener for Start sommeren 2018, men ble fritatt fra sine oppgaver i slutten av mars neste år. Det ble også opprettet personalsak mot treneren.

Noen dager seinere ble partene enige om å avslutte arbeidsforholdet.

Christopher MacConnacher, daglig leder i Start, svarer følgende på Rekdals utspill i en tekstmelding:

– Vi jobber med å utvikle klubben på mange parameter. Vinnerkultur er en av disse som må dyrkes over tid, skriver han, og ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Joey Hardarson, som var Rekdals assistent, ble først ansatt som midlertidig trener, men fikk seinere jobben på permanent basis. Den har han fortsatt.

Joey Hardarson tok over som trener etter Kjetil Rekdal. Foto: Tor Erik Schrøder

– Faller i intensitet

Start har slitt etter opprykket til Eliteserien. Etter 11 kamper står sørlendingene uten seier og med bare seks poeng.

For øyeblikket ligger de nest sist på tabellen. Aalesund ligger bak på målforskjell.

– Av en eller annen grunn har jeg sett en tendens til at vi i deler av kampene, som mot Aalesund, Stabæk og Viking, har hatt en tendens til å falle i intensitet til et unødvendig lavt nivå. Mens vi i de store kampene, som mot Molde, Rosenborg og Brann, har klart å holde oppe intensiteten gjennom hele kampen. Akkurat der må vi ta grep, sa Hardarson til Fædrelandsvennen før kampen.

Kan overta kvalifiseringsplassen

Søndag kveld har Start Mjøndalen på besøk, et lag som står med seks strake tap. Med seier vil Start bytte plass med bruntrøyene, og overta kvalifiseringsplassen.

– Det mentale har sikkert noe med saken å gjøre. Det skjer noe som gjør at vi ikke klarer å holde intensiteten gjennom hele kampen. Nå handler det om å luke bort de svake periodene, sa islendingen Hardarson.