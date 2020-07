Norsk VM-helt i stygg ulykke. Nå har han fått oppløftende beskjed fra legene.

Tore Ruud Hofstad var utsatt for en stygg påkjørsel ute på en sykkeltur i mai. Etter brudd i nakken og kraniet er den tidligere langrennsløperen hjemme igjen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Tore Ruud Hofstad var utsatt for en stygg sykkelulykke i mai. Nå er den gamle VM-helten tilbake fra rekonvalesens. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

NTB

Det var den 27. mai at Ruud Hofstad var utsatt for ulykken. En ung bilist kom over i feil kjørefelt og traff Ruud Hofstad som var ute på en treningstur på sykkelen.

40-åringen pådro seg brudd i nakken og kraniet og en sprukken milt. Uten sykkelhjelmen hadde ulykken endt mye verre.

LEST DENNE? Brudd i skulderen for landslagsløper

Positiv beskjed

Han ble fraktet til Ullevaal universitetssykehus med helikopter. Han har fått tilbakemeldinger fra legene om at han blir bra igjen.

– Det er naturligvis en svært positiv melding å få. Og jeg håper jo at spådommen skal slå til, sier han på sin facebookside.

Han har brukt nakkekrage siden ulykken og skal ha den på de neste fem ukene.

– Jeg ser fram til få den av, men jeg må fortsatt være tålmodig og bruke tid på å komme i gang igjen, sier han.

Fire VM-gull

Ruud Hofstad har etter at han la opp i 2010 stiftet familie og har barn på ett og fire år.

Takket være sin positive kone og hjelpsomme besteforeldre klarer de seg greit gjennom hverdagen, skriver han.

Han takker alle støttespillere og hilser spesielt til turkameratene som har vært med å holde humøret oppe når, som han sier, bokstavelig talt har ligget nede med brukket nakke.

Tore Ruud Hofstad var med å vinne fire VM-gull i stafett, tre ordinære stafetter og ett på lagsprint. Han har dessuten individuelt sølv fra VM i Val di Fiemme i 2003 på jaktstarten og bronse fra 15 kilometeren under VM i Oberstdorf i 2005.

(©NTB)