PSGs drøm knust igjen: Franskmann sikret Champions League-tittelen for Bayern München

Kingsley Coman ble matchvinner da Bayern München tok klubbens sjette Champions League-tittel etter 1–0 – seier mot Paris Saint-Germain.

Kingsley Coman, som oppfostret i akademiet til PSG, avgjorde kampen for Bayern München. Foto: MATTHEW CHILDS / X03810

Paris Saint-Germain – Bayern München 0–1

Ekspertene spådde en episk Champions League-finalen da stjernegalleriene til PSG og Bayern München barket sammen. Selv om det bare ble ett mål, innfridde lagene forventningene.

Etter en førsteomgang uten scoringer, men med noen vanvittige sjanser, sendte Kingsley Coman Bayern-fansen til himmels da han avsluttet et praktfullt angrep etter timen spilt.

Med en Manuel Neuer i kanonform i Bayern-målet, maktet aldri PSG å utligne.

Neymar tok til tårene etter at finaletapet var et faktum, samtidig som Bayern-spillerne feiret hemningsløst for klubbens sjette Champions League-tittel.

Neymar hadde noen gigantiske sjanser, men maktet aldri å overliste Manuel Neuer i Bayern-målet. Foto: Matthew Childs / Pool Reuters

Kontroversiell klubb

Dermed kan også fansen i München – cirka 2000 km fra finalebyen Lisboa – slippe jubelen løs. Neymar og co. må vente minst en sesong til før de eventuelt kan vinne deres første.

Det er trolig også en del nøytrale fans som gnir seg i hendene. En PSG-tittel hadde nemlig ikke bare vært en bragd for Paris, men også Qatar.

Fakta Fakta om ti siste mesterligafinaler Slik har det gått i de ti siste mesterligafinalen i fotball for menn. * 2020: Bayern München – Paris Saint-Germain 1–0 * 2019: Liverpool – Tottenham 2–0 * 2018: Real Madrid – Liverpool 3–1 * 2017: Real Madrid – Juventus 4–1 * 2016: Real Madrid – Atlético Madrid 1–1 (5-3 på straffer) * 2015: Barcelona – Juventus 3–1 * 2014: Real Madrid – Atlético Madrid 4–1 e.o. * 2013: Bayern München – Borussia Dortmund 2–1 * 2012: Chelsea – Bayern München 1–1 (4-3 på straffer) * 2011: Barcelona – Manchester United 3–1 Kilde: NTB. Les mer

I 2011 kjøpte nemlig golfstaten det franske storlaget gjennom Qatar Sports Investment, med mål om å nettopp vinne nettopp Champions League.

Ni år senere, etter å ha brukt ti milliarder kroner på spillere og mottatt massiv kritikk fra alle kanter som en følge, er drømmen fortsatt urealisert.

Robert Lewandowski tapte Champions League-finalen i 2013 som Borussia Dortmund-spiller mot nettopp Bayern München. I 2020 vant han turneringen som toppscorer og Bayern-spiller. Foto: POOL / X80003

Store sjanser begge veier

Robert Lewandowski og Neymar ble pekt ut som to nøkkelspillere i forkant av finalen, og de to offensive essene fikk noen enorme sjanser i den første omgangen.

Etter en litt tam start, åpnet Neymar sjansekavalkaden. Kylian Mbappé spilte fri Neymar på kanten av femmeteren, men Manuel Neuer vartet opp en fabelaktig redning.

Fakta Fakta om Bayern München Dette er den tyske fotballklubben Bayern München: * Stiftet 27. februar 1900. * Ligamesterskap: 30 * Cupmesterskap: 20 * Ligacupen: 6 * Cupvinnercupen/Uefa-cupen/Europaligaen: 2 * Mesterligaen/europacup: 6 * Aktuell: Vant søndag mesterligaen etter å ha slått Paris Saint-Germain 1–0 i finalen. Les mer

Minutter senere mottok han ballen fra lignende hold på motsatt kant, men denne gangen smelte han skuddet himmelhøyt over mål.

Lewandowskis sjanser var enda større. Polakken har vist at han kan utrette mye ut av lite, og det var nettopp det som skjedde på den første sjansen.

Spissen mottok ballen feilvendt, vendte seg lynkjapt, og dundret til med en halvvolley. Det smalt i metallet. Midtveis i omgangen fikk han også en mulighet med hodet fra kort hold, men headingen ble stoppet av Keylor Navas i PSG-målet.

Bayern München ropte på straffe etter at Kingsley Coman gikk i bakken i denne duellen med Thilo Kehrer. Foto: MATTHEW CHILDS / X03810

Bayern München snytt for straffe?

Etter noen rolige minutter, eksploderte det igjen. Først brente Mbappé en stor sjanse etter nydelige PSG-kombinasjoner. Deretter ropte landsmann Kingsley Coman på straffe etter at han gikk i bakken i motsatt boks.

Franskmannen dro seg forbi Thilo Kehrer, men ble hindret på grunn av armbruk. Etter at Kehrer gikk i bakken, gjorde Coman det samme. Ropene om straffe ble ikke hørt av den italienske hoveddommeren Daniele Orsato.

– I min bok er det forseelse og straffe, sa Viasat-kommentator Lars Tjærnås, som også er Aftenpostens fotballekspert.

Neymar vant Champions League med Barcelona i 2015. Som PSG-spiller lever drømmen videre. Foto: POOL / X80003

Flott Bayern-scoring

Coman var nok frustrert da han tuslet inn i garderoben til pause, men bare et kvarter ut i annenomgang skulle han få en grunn til å juble.

Joshua Kimmich lempet inn et utsøkt innlegg på bakre stolpe. Der kom Coman på løp og headet inn 1–0-ledelse mot klubben som han spilte for fra 2004 til 2014.

Med tjue minutter igjen fikk PSG en stor sjanse til å utligne. Bayern hang ikke med da Marquinhos plutselig var spilt fri etter et raskt frispark. Men igjen – som i første omgang – stoppet Neuer skuddet.

Eric Maxim Choupo-Moting var også nærme på overtid, men måtte se skuddet sitt sneie utsiden av stolpen. Dermed har Bayern München vunnet Champions League anno 2020.

Fakta Fakta om de ti siste mesterligavinnerne i fotball Disse lagene har vunnet mesterligaen i fotball for menn siste ti sesongene: * 2020: Bayern München * 2019: Liverpool * 2018: Real Madrid * 2017: Real Madrid * 2016: Real Madrid * 2015: Barcelona * 2014: Real Madrid * 2013: Bayern München * 2012: Chelsea * 2011: Barcelona Kilde: NTB. Les mer