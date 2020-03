Norsk rival avlyser oppdrag på grunn av virusfrykt, mens Lars Lagerbäck drar. Om fire uker kan de møtes til Norges viktigste kamp på 20 år.

Skottland sender ikke landslagstrener Steve Clarke til Nations League-trekningen tirsdag kveld på grunn av «unødvendig risiko». Lars Lagerbäck er på plass.

Skottland sender ikke landslagstrener Steve Clarke til Nations League-trekningen på grunn av virusfrykt. Norge vurderer situasjonen annerledes. Foto: NTB scanpix

Tirsdag formiddag opplyser det skotske fotballforbundet til BBC at Skottland-manager Steve Clarke ikke kommer til å være til stede under Nations League-trekningen som holdes tirsdag kveld.

Forbundet begrunner det med at Clarke ikke skal utsettes for «unødvendig risiko» ettersom han ikke kan bli erstattet på kort tid. I stedet sender de administrerende direktør Ian Maxwell og fotballpresident Rod Petrie.

Lagerbäck på plass

Norge kan møte Skottland i en Nations League-finale 31. mars om de slår Serbia i semifinalen 26. mars, og om Skottland vinner sin kamp mot Israel.

Lars Lagerbäck er på plass i Amsterdam, der trekningen avholdes, sammen med Svein Graff, kommunikasjonsansvarlig for herrelandslaget.

– Vi følger risikobildet tett og følger rådene fra helsemyndighetene. Vi reiser ikke mer enn nødvendig, men deltar på trekningen her i Amsterdam fordi Uefa har bedt oss om å delta. Vi følger Folkehelseinstituttets råd for å unngå smitte, sier Graff på spørsmål om deres vurdering av saken.

UEFA-generalsekretær Theodore Theodoridis og UEFA-president Aleksander Čeferin desinfiserer hendene på podiet under pressekonferansen etter UEFA-kongressen. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Lite bekymring rundt EM

Under UEFA-kongressen, som ble avholdt i Amsterdam i forkant av trekningen, var også koronaviruset et tema. Ifølge fotballtidsskriftet Josimar har Uefa satt ned et utvalg som skal lage en beredskap for koronautbrudd.

Det var derimot lite bekymring å spore om sommerens EM blant UEFA-toppene, selv om de fikk en rekke spørsmål om det av de oppmøtte mediene på en pressekonferanse etter kongressen.

De ble også spurt spesifikt om Clarke, men ville ikke gå inn spesifikt på det.

– Du vet ikke hvor mange bekymringer vi har når vi arrangerer en stor konkurranse. Nå gjør vi det i 12 nasjoner. Vi har sikkerhetsutfordringer, politisk ustabilitet, og én av utfordringene er viruset. Vi håndterer det og er sikre på at vi skal klare det, sa UEFA-president Aleksander Čeferin.

Ba om optimisme

UEFA-toppene ville heller ikke gå inn nærmere på om det er aktuelt å flytte EM-kamper, dersom virussituasjonen skulle variere fra land til land i sommer, og ba videre om «optimisme» og advarte mot «overreaksjoner».

– Det er forskjellige scenarioer for kampene som starter om to uker. Vi håndterer disse kampene individuelt. Vi ønsker ikke å overreagere, sa Theodore Theodoridis, generalsekretær i Uefa, uten å gi inn spesifikt på hvilke kamper han snakket om.

Denne helgen opplyste Svein Graff at Norges kamp mot Serbia går som antatt.

– Vi følger situasjonen i de ulike landene nøye og er i tett dialog med Uefa, våre aktuelle spillere og klubbene om reisevirksomheten. Dette for å være i forkant med hensyn til eventuelle restriksjoner i landene der spillerne oppholder seg, og muligheten for karantene når spillerne ankommer Norge, sa Graff.