Norsk stortalent klar for portugisisk klubb

David Nielsens sønn Noah Jean Holm er klar for den portugisiske klubben Vitoria de Guimaraes.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Noah Jean Holm, som akkurat her ser ut som Diego Maradona, er klar for spill i Portugal. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Holm har skrevet under på en fireårsavtale med klubben som ligger på 7.-plass i toppdivisjonen i Portugal. Han kommer fra spill på Leipzig sitt U19-lag.

Den portugisiske klubben bekrefter selv at Holm kommer gratis til klubben og at han har en utkjøpsklausul på 50 millioner euro.

Som 15-åring i 2016 ble Holm tidenes yngste Strømsgodset-spiller med proffkontrakt. Han kom til Drammen da faren David Nielsen ble assistenttrener under Ronny Deila. Nielsen er nå trener i danske Aarhus.

David Nielsen er faren til Noah Jean Holm. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Året etter gikk han fra Strømsgodset til RB Leipzig. Der ble det spill på klubbens U17- og U19-lag. Han fikk aldri debuten for A-laget.

Sist sesong ble det sju mål og fire målgivende pasninger på 18 kamper i Bundesligas U19-liga. I tillegg scoret Holm tre mål på seks mesterligakamper for Leipzig U19.

Holm har spilt 39 aldersbestemte landskamper. Han imponerte stort for G18-landslaget i 2019 med sju mål på elleve kamper, deriblant med to mål i 2-1-seieren over Tyskland i november.