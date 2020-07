Premier League direkte: Liverpool vant på bortebane

Siste innlegg

90 + 7′ DEL Salah! Det er så nære! Robertson slår inn fra venstre. Salah får stå helt upresset og heade ballen over, men den går like over mål.

90 + 6′ DEL Mané finner Salah. Denne gangen vender han opp og slår til Milner. Han trer vakkert gjennom til Minamino, men japaneren blir dyttet litt ut av balanse og muligheten renner ut i sanden.

90 + 5′ DEL Stor Salah-sjanse! Ryan gir en retur som egypteren snapper opp. Liverpool-vingen kan spille Mané, men er veldig lysten på å score selv. Ryan slår den over.

90 + 4′ DEL Salah har i skrivende stund 19 mål. Det er tre færre enn ledende Jamie Vardy og ett færre enn Pierre-Emerick Aubameyang.

90 + 4′ DEL Mané prøver å curle ballen mot lengste kryss. Salah er oppgitt fordi han ikke får ballen fra Robertson. Egypteren jakter både hat trick og toppscorertittel.

90 + 4′ DEL James Milner er nå på femteplass over spillere med flest Premier League kamper med sine 536 kamper. Kun Gareth Barry (653), Ryan Giggs (632), Frank Lampard (609, David James (572) har flere.

90 + 2′ DEL Brighton kontrer, men søler bort en gyllen overgangsmulighet.

90 + 1′ DEL Legges til seks minutter, faktisk.

90′ DEL Alexander-Arnold leter etter Mané. Lamptey er der og klarerer.

89 ′ Gult kort! Joe Gomez - Liverpool Gomez river ned Connolly etter en svak pasning. Kynisk.

88′ DEL Nære for Connolly! Spissen drar seg fri inne i sekstenmeteren til Liverpool og avslutter med venstrefoten. Blir en blanding mellom skudd og innlegg, og ballen sniker seg en meter utenfor stolpen. Alisson ser den ut.

87 ′ Spillerbytte - Liverpool Takumi Minamino Roberto Firmino

87′ DEL Van Dijk header den inn. Wijnaldum er først på den, men fra tre meter header han den over. Kom litt under ballen.

86 ′ Gult kort! Tariq Lamptey - Brighton & Hove Albion Stopper Mané på vei fremover.

85′ DEL Stephens lobber gjennom Trossard. Flagget holdes nede, men volleyen til Trossard fyker høyt over.

83′ DEL Robertson slår den mot Salah på første igjen, Denne gangen prøver han en flikk. Brighton er først på andreballen og får rensket unna.

82′ DEL Hjørnespark til Liverpool.

82 ′ Hjørnespark Alisson plukker ballen. Forsøker å sette i gang raskt på Salah, men blir litt for upresis.

81′ DEL Wijnaldum med en klønete heading, som gjør at Maupay nesten får avsluttet. Van Dijk får avverget. Hjørnespark.

80 ′ Spillerbytte - Liverpool James Milner Jordan Henderson

79′ DEL Henderson har fått seg en smell. Hadde et litt leit sammenstøt med Bissouma.

78 ′ Gult kort! Fabinho - Liverpool Feller Mooy midt på banen.

76 ′ Mål for Liverpool! Brighton & Hove Albion 1 - 3 Liverpool Mål: Mohamed Salah Målgivende: Andrew Robertson Salah er ikke den høyeste, men han møter et hjørnespark fint på nærmeste stolpe og header den fint inn i det nærmeste hjørnet.

75 ′ Hjørnespark Allison bommer i feltet, men Liverpool slipper med skrekken. Dunk som fikk luggen på ballen like før Allison, men ikke nok til å få den på mål.

74′ DEL Bissouma finner Connolly fint på vei fremover. Gomez takler ballen ut til hjørnespark.

72 ′ Spillerbytte - Brighton & Hove Albion Yves Bissouma Davy Pröpper

71 ′ Spillerbytte - Brighton & Hove Albion Aaron Mooy Alexis MacAllister

71 ′ Spillerbytte - Brighton & Hove Albion Aaron Connolly Pascal Gross

70′ DEL Spillet er i gang igjen.

68′ DEL Drikkepause.

66′ DEL Hjørnespark til Liverpool.

65 ′ Hjørnespark Brighton får headet hjørnesparket unna.

64′ DEL Van Dijk header unna frisparket. Fabinho plukker opp og legger den direkte i bakrom til Salah. Han kommer seg forbi Lamptey, men backen kommer seg inn igjen i duellen. Dermed får han ikke lagt til Mané, og skuddet fra skrå vinkel blir slått ut til hjørnespark.

63 ′ Gult kort! Sadio Mané - Liverpool Hånda opp i ansiktet på Lamptey.

61 ′ Spillerbytte - Liverpool Fabinho Naby Keita

61 ′ Spillerbytte - Liverpool Sadio Mané Alex Oxlade-Chamberlain

61′ DEL ER DET MULIG? Burn får ballen omtrent på åpent mål, men setter den utenfor. Wijnaldum får også klarert før den går over linja.

60′ DEL Lamptey vinner et hjørnespark.

58 ′ Hjørnespark Henderson ender opp med ballen på 16 meter, men kapteinen klarer ikke å finne en lagkamerat med pasningen.

57′ DEL Hjørnespark til Liverpool.

56′ DEL Alexander-Arnold kommer seg i en god innleggsposisjon, men innlegget er håpløst. Over alt og alle og ut til utspark.

54′ DEL Keita spiller Salah gjennom. Egypteren får skjært inn foran Burn, men kommer litt for tett på Ryan og får ikke skuddet forbi. Brighton får også rensket unna returen. Stor sjanse!

51′ DEL Oxlade-Chamberlain kommer seg forbi Lamptey og drar seg ned til linja. Firmino akkurat for sent ute til å få en tå på innlegget.

50′ DEL Keita er i storform i dag. Mange herlige dragninger.

48′ DEL Nytt gunstig Liverpool-brudd, men et dårlig touch fra Firmino gjør at Brighton får klarert.

46 ′ Spillerbytte - Liverpool Andrew Robertson Neco Williams Backbytte for Liverpool.

2. omgang

DEL Da er vi halvveis! Det har vært en hendelsesrik omgang, med flere sjanser begge veier. Liverpool har utnyttet to grove Brighton-feil og ledet med to mål allerede etter åtte minutter. Brighton har jobbet seg inn i kampen, og fikk fortjent en redusering like før pause.

Pause

45 + 3 ′ Hjørnespark Brighton header den ut til et innkast.

45 + 3′ DEL Brighton gir nok en gang ballen bort på egen banehalvdel. Oxlade-Chamberlain kommer seg til avslutning, men det blir blokkert ut til hjørnespark.

45 + 1′ DEL Lagt til fire minutter.

45 ′ Mål for Brighton & Hove Albion! Brighton & Hove Albion 1 - 2 Liverpool Mål: Leandro Trossard Målgivende: Tariq Lamptey REDUSERING! Lamptey legger inn i boksen og Trossard banker den i mål på halvspretten. Får vel si at det er en fortjent redusering.

43′ DEL Alexander-Arnold får headet frisparket unna.

41 ′ Gult kort! Neco Williams - Liverpool Feller Lamptey utenfor hjørnet av 16-meteren. Williams har slitt litt med farten til Lamptey.

37′ DEL Brighton får et hjørnespark.

35′ DEL Brighton spiller seg også frem til gode muligheter. Maupay nok en gang i skuddposisjon, men skuddet fra 15 meter blir blokkert av Liverpools midtstoppere.

34′ DEL Alexander Arnold svinger et fint innlegg inn i boksen. Firmino får hodet på den, men forlenger den bare mot Oxlade-Chamberlain. Han får ikke tatt ned ballen, men nære for Liverpool igjen.

32′ DEL Keita vinner igjen ballen veldig gunstig. Oxlade-Chamberlain får ballen på 20 meter. Han vurderer skuddet, men sentrer inn mot Firmino, som ikke kommer til skudd.

31′ DEL Henderson header tilbake til egen keeper. Den lukter Maupay, men han får akkurat ikke tak i ballen.

29 ′ Hjørnespark Van Dijk header unna.

29′ DEL Ny god sjanse for Brighton. Trossard kommer til linja, og Keita blir såpass usikker at han lar ballen gå forbi ham. Maupay får dermed til en slags avslutning fra fem meter, men rett på Alisson og ut til et hjørnespark.

28 ′ Hjørnespark Burn header ballen unna.

27′ DEL Liverpool skaffer seg et hjørnespark.

25′ DEL Spillet er i gang igjen.

22′ DEL Alexander-Arnold finner Williams. Liverpools venstreback legger fint inn i boksen, men akkurat noen centimetere over hodet til Firmino.

21 ′ Hjørnespark Brighton tar hjørnesparket kort. Ingen suksess.

20′ DEL Nesten for Brighton! Ballen blir liggende midt inne i Liverpools 16-meter. Trossard er først på ballen, men Williams kommer inn i siste øyeblikk og sørger for at ballen blir blokkert ut til et hjørnespark.

19′ DEL Frisparket tas kort. Salah legger inn, men den går over alle.

15′ DEL Keita med et herlig raid. Slipper ballen til Salah, som fra skrått hold sender skuddet rett på Ryan. Hadde nok blitt avblåst for offside om VAR hadde kommet inn.

13′ DEL Alisson kommer ut og header ballen unna på 20 meter.

12′ DEL Da skal det naturligvis bli vanskelig for Brighton. To såpass enkle mål har man sjeldent råd til å slippe inn.

8 ′ Mål for Liverpool! Brighton & Hove Albion 0 - 2 Liverpool Mål: Jordan Henderson Målgivende: Mohamed Salah DRØMMESTART FOR LIVERPOOL! Igjen vinner Liverpool ballen gunstig. Henderson og Firmino presser på, og Keita er våken når pasningen fra Webster er litt upresis. Spiller ballen fint opp til Firmino, som igjen finner Salah like utenfor boksen. Noe heldig legger han igjen til Henderson. Kapteinen skyter fra 20 meter, og skuddet skrur forbi Brighton-keeper Ryan og i mål!

6 ′ Mål for Liverpool! Brighton & Hove Albion 0 - 1 Liverpool Mål: Mohamed Salah Målgivende: Naby Keita Naby Keita setter inn presset på Davy Pröpper og stjeler ballen inne i 16-meteren. Sender den på tvers, hvor både Firmino og Salah står klare. Firmino lar den gå, og Salah setter den kontant ned i hjørnet.

5 ′ Hjørnespark Alexander-Arnold løfter inn mot Van Dijk, men nederlenderen får ikke hodet på ballen.

5′ DEL Firmino plukker opp ballen på 18 meter. Skuddet er godt, men blokkeres delvis av Dunk. Går like utenfor mål og ut til et hjørnespark.

3′ DEL Liverpool holder ballen fint i laget. Williams har hatt et par involveringer, og har foreløpig klart seg fint ute på venstrebacken.

2′ DEL Chamberlain legger inn mot Salah på bakre stolpe, men Burn får headet unna.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Liverpool-spillerne kommer ut til applaus fra Brighton-spillerne.

DEL Liverpool har allerede vunnet Premier League, og har dermed lite press på seg. Det kan vi til dels også si om Brighton, som har ni poeng ned til Aston Villa på nedrykksplass. Laget fra sørkysten har vært i relativt godt slag etter coronapausen, med syv poeng på fire kamper. Det er samme antall poeng Liverpool har klart på sine fire kamper etter at Premier League startet opp igjen.

DEL Brighton (4-2-3-1): Ryan - Lamptey, Webster, Dunk, Burn - Pröpper, Stephens - Gross, Mac Allister, Trossard - Maupay.

Innbyttere: Button, Montoya, Duffy, Bernardo, Bissouma, Mooy, Jahanbakhsh, Connolly og Murray.

DEL Liverpool (4-3-3): Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Williams - Wijnaldum, Henderson, Keita - Oxlade-Chamberlain, Firmino, Salah. Første Premier League-kamp fra start for Neco Williams. Andy Robertson er på benken, sammen med Adrian, Fabinho, Milner, Mané, Minamino, Origi, Jones og Elliott.