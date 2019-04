Casper Ruud rett inn i storturnering for første gang

Casper Ruud har fått direkte innpass i en Grand Slam-turnering for første gang. Det norske tennistalentet deltar i Roland-Garros-turneringen med start 26. mai.

Det opplyser Tennis-Norge.com på sitt nettsted onsdag.

Roland-Garros-turneringen er identisk med French Open.

Ruud er rangert som nummer 68 i verden og ble nummer 69 av de 70 som fikk direkte innpass i turneringen.

Det er første gang 20-åringen får direkte innpass til en Grand Slam-turnering. Han er første nordmann til å bli det siden faren Christian Ruud fikk det samme i 2000.

Ruud risikerer å møte en storspiller allerede i første runde. Novak Djokovic troner seedingen foran Rafael Nadal. En gladnyhet for tennisfansen er at Roger Federer skal delta i turneringen for første gang siden 2015.

Turneringen arrangeres mellom 26. mai og 9. juni.