Det bekrefter styreleder Peter Møller Lassen overfor Randers Amtsavis. Klubben trenger mellom 1,95 og 2,6 millioner norske kroner for å ha nok midler til lønninger og andre utgifter kommende sesong.

At klubben sliter både sportslig og økonomisk, har norske Celine Sivertsen fått merke. I fjor meldte Tertnes-kapteinen overgang til Randers for å følge utenlandsdrømmen etter fire år i bergensklubben.

– Det har vært et tøft år for hele klubben. Det hjelper ikke på økonomien at vi har sviktet heller. Men de sier at de har kontroll, så jeg velger å stole på det, sa Sivertsen til Bergensavisen tidligere i juli.

Styreleder Lassen beskriver den økonomiske situasjonen som alvorlig.

– Vi er rimelig rolige for de neste tre-fire månedene der vi penger til å betale lønn. Men vi har ikke likviditet for hele sesongen, og det er også derfor at vi allerede nå går ut og sier at vi trenger tilført driftskapital, uttaler han til Randers Amtsavis.

Sivertsen har ett år igjen av kontrakten med den danske klubben. Laget slet i bunnstriden forrige sesong, men unngikk nedrykk.