Jakob Ingebrigtsen var storfavoritt på 1500 meter i lag-EM, og 18-åringen skuffet ikke hjemmefansen i Sandnes.

Etter superløpet var Ingebrigtsen svært fornøyd med å få seieren i regnværet på hjemmebane.

– Jeg setter så utrolig stor pris på at alle stiller opp, selv om det er skikkelig Sandnes-vær. I dag var det gøy, jeg tok på meg drakten og skoene med et stort smil. Det kjennes overraskende bra, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Etter en rolig start på løpet, tok Jakob Ingebrigtsen en tidlig ledelse på 1500 meteren i pøsregnet i Sandnes.

Unggutten hadde full kontroll på konkurrentene og vant suverent.

Ingebrigtsen vant med tiden 3.43.43.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Gjert legger press på Henrik

– Foreløpig er det akkurat slik det skal være. Den mest utfordrende dagen kommer i morgen (søndag) med Henrik. De to guttene leverte bra i dag og vel så det. Vi ligger faktisk veldig bra an med tanke på poeng i sammendraget, så nå blir det litt press på Henrik i morgen, sa far og trener Gjert Ingebrigtsen under NRK sin TV-sending etter Jakobs overlegne seier.

Søndag klokken 15.03 løper storebror Henrik Ingebrigtsen 3000 meter.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

– I overkant nonsjalant

På tross av Jakob Ingebrigtsens overlegne seier, var det en ting Gjert mislikte med løpet. En god del meter før målgang jublet Jakob Ingbrigtsen mot publikum.

– Det er i overkant nonsjalant. Det skal et lite uhell til og så ser det dumt ut. Man kan vente med å vinke til publikum til man er over målsteken. Det skal vi ta en prat om etterpå, vi trenger ikke å bruke de siste 150 meterne på å vinke, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK, før sønnen Jakob fikk ordet.

– Jo, i hvert fall nå føler jeg det er lov. Det er folk som kanskje har sett oss trene opp igjennom, som kommer for å se på i dag. Da skal det være lov til å lage litt ekstra show, sa han.

– Jeg har stor respekt for de andre utøverne. Men igjen så er det et show, man vil gi publikum noe tilbake til, la Jakob til.