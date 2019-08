Det skriver Football Italia. Belgieren og hans agent ankom Milano klokken 2 natt til torsdag, og spissen skal torsdag gjennom medisinske undersøkelser.

Ifølge Fox Sports skal Inter ha tilbudt Manchester United 76,5 millioner pund, tilsvarende 800 millioner norske kroner, for Lukaku. The Guardian hevder på sin side at beløpet er 70 millioner pund.

Det var agent Federico Pastorello som natt til torsdag bekreftet overgangen på Instagram. Der la han ut et bilde av seg selv og stjernespissen sittende på et fly med billedteksten «Klar for avgang ... Retning Milano», samtidig som han tagget den italienske storklubben.

Lukaku har de siste dagene uteblitt fra Uniteds treninger, uten tillatelse, i det som tilsynelatende skal ha vært et forsøk på å tvinge frem en overgang til Italia. Det blir han bøtelagt for, ifølge internasjonale medier som BBC og ESPN.

Fox Sports skriver at bøtene tilsvarer to ukers lønn, i tillegg til en mindre bot for en Twitter-melding hvor han offentliggjorde medspillernes løpshastighet på trening.

Lukaku kom til United fra Everton sommeren 2017. Han har i alt scoret 42 mål på 96 kamper for «De røde djevlene».

