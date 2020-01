Steinar Ege fikk aldri gulldrømmen oppfylt selv. Nå er han en av Christian Berges viktigste støttespillere.

Steinar Ege var en av verdens beste håndballkeepere. Nå har ansvaret for de norske målvaktenes bidrag i gulljakten.

Keepertrener Steinar Ege med hovedtrener Christian Berge på trening i Malmö. Nå venter semifinale på de norske håndballguttene. Foto: Vidar Ruud, NTB/Scanpix

STOCKHOLM: I helgen kan det skje. Norge jakter sitt første internasjonale håndballgull på herresiden, og aldri har det sett bedre ut.

Steinar Ege var i mange år regnet som en av verdens aller beste målvakter. Han spilte mange EM og VM, men det ble aldri bedre enn bare nesten. Denne helgen er han i Stockholm og følger gulljakten fra innsiden.

47-åringen fra Songdalen har ansvaret for et av de aller viktigste suksesskriteriene. Han skal sørge for at Torbjørn Bergerud og de andre norske målvaktene er på sitt aller beste i finalehelgen.

Han håper inderlig at elevene nå får oppleve det læremesteren aldri gjorde i landslagsdrakt.

– Det er enormt artig å være en del av dette. Det er bare gøy. Det er klart du kan stå med tanker om gamle dager, og at ting var sånn og sånn. Det er historie, jeg dveler ikke så mye med det. Jeg nyter å være der vi er i dag, sier Ege til Fædrelandsvennen.

– Få bort de fæle tankene

Sist søndag sto han i intervjusonen i Malmö og gliste bredt. Det er akkurat slike øyeblikk han lengter etter. Norge hadde sendt svenskene ut av deres eget mesterskap. «Alle» snakket om det mesterlige keeperspillet til Bergerud.

– Det er bare helt fantastisk å se. Jeg tror jeg blir gladere enn han gjør selv, sa sørlendingen.

For mesterskapet åpnet alt annet enn bra for eleven. I åpningskampen gikk det trått. Ballene føk forbi Bergerud, som etter hvert måtte se store deler av kampen fra benken.

Da ble det Eges jobb å få alt det negative over i søppelbøtten.

– Det er kjempelett å gå på defensiven og begynne med diverse tanker, sier Ege, som kjenner følelsen fra egen karriere. Mot Frankrike i kamp to var prestasjonen en helt annen, siden har Bergerud levert.

Ege mener at hans viktigste jobb underveis i mesterskapet er å støtte målvaktene i alt som skjer og dukker opp. Det kan handle vel så mye om det mentale, som det rent keepertekniske.

– Det handler om å sette ting i perspektiv og ikke gå inn i noen fæle tanker om det ene eller det andre, sier han.

Han nyter å se et ungt, norsk lag blomstre. Han liker væremåten til den nye generasjonen, og evnen de har til å få frem det gode både individuelt og kollektivt.

Steinar Ege med Norge-keeper Christian Sæverås på trening tidligere denne uken. Foto: Vidar Ruud, NTB/Scanpix

– En av de aller beste

Hovedtrener Christian Berge vet at han er helt avhengig av godt keeperspill i semifinalen mot Kroatia fredag, og i det som forhåpentlig blir en finale søndag. Han er veldig bekvem med å ha delegert det ansvaret til Ege.

– Jeg ønsker å ha med meg de aller beste på det som er mine svake sider, og Steinar er en av de aller beste, sier Berge.

Han peker på det som skjer på treningene, men også på hvordan Ege bruker videoklipp og diskuterer kampene og prestasjonene med målvaktene.

Trønderen mener dessuten at sørlendingen har mye godt å tilføre fellesskapet.

– Steinar er en humørspreder. Han er direkte, noe jeg liker veldig godt. Han er veldig enkel å forholde seg til, tar mye ansvar og er superprofesjonell i jobben han gjør, roser Berge.

Fra parketten til næringslivet

Det er snart åtte år siden Steinar Ege la opp, selv om han i 2015 gjorde et lite comeback i storklubben Kiel.

Han bor fortsatt i København, og som andre dansker starter han mange setninger med «ja, men ...» En av grunnene til at han ga seg som toppidrettsutøver, var at det ikke var særlig utfordrende lenger.

– Jeg hadde lyst til å starte yrkeskarrieren med å dytte meg selv ut på glattisen og utfordre meg selv på noen nye områder. Det har vært godt, samtidig har jeg hatt håndballen ved siden av, sier Ege.

Arbeidsgiveren legger til rette for at han kan bruke endel tid på å gjøre landslagsmålvaktene enda bedre til å stoppe baller. Til daglig sitter han i ledergruppen i Aquatiq, et norsk selskap hvor han bygger opp den internasjonale virksomheten.

De jobber, ifølge Ege, med løsninger for en trygg fremstilling av matvarer. De skal hjelpe kunder som slakterier, meierier, iskremfabrikker og bryggerier med å produsere bakteriefri mat og holde det rent i produksjonslokalene.

Med andre ord noe ganske annet enn å stoppe baller som kommer i godt over 100 km/t.

Han mener imidlertid at lederen Ege har ganske mye av toppkeeperen Ege i seg.

– Selvfølgelig. Hvordan jeg har tenkt og jobbet gjennom idrettskarrieren, det ligger også i personligheten min. Det er vanskelig å putte det i en skuff, både på godt og vondt. Det er mange paralleller å trekke, sier han.

Ege har ingen utdanning å lene seg på, men sørger for faglig påfyll gjennom kurs og lignende.

– Jeg prøver å gjøre som i idretten. Jeg setter meg ikke i en stol og sier at nå skal jeg være leder, men jeg prøver hele tiden å fylle på med ting som er nyttige å lære, sier Ege.

– En viktig samtalepartner

En viktig del av jobben som landslagstrener er å sørge for at de norske keeperne får nok påfyll. Det er imidlertid ikke snakk om å klone frem en Steinar Ege 2.0.

– Jeg skal bringe frem det beste i deres egen utgave. De skal ikke være en kopi av noen. Jeg skal jo ikke stå i mål selv, men støtte opp om deres tanker om hvordan målvaktsspillet skal fungere. Så har jeg jo noen ideer selv, og jeg gir dem utfordringer på noen punkter. Jeg har også noen overordnede tanker om hvordan vi ønsker å bringe frem målvakter i Norge, sier Ege.

Han har jobbet i landslagssystemet siden han selv la opp. En han har fulgt lenge er Torbjørn Bergerud.

Norges førstemålvakt i mesterskapet mener sørlendingen har betydd mye for hans egen utvikling.

Bergerud trekker frem det mentale spillet underveis i kampene.

– Steinar har vært en god samtalepartner, både når det butter imot og når det går bra. Enten det er noe å rette på, eller jeg bare skal bli tryggere på hvordan jeg står selv, sier 25-åringen.

23. januar 2020

