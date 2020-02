FyllingenBergen tok sin første seier i 2020

FyllingenBergen vant 32–29 borte mot Kolstad i onsdagens eliteseriekamp i håndball for herrer.

Sindre Aho scoret fem mål for Fyllingen da Kolstad ble slått på bortebane. Foto: Heiko Junge

Kolstad - FyllingenBergen 29–32

Det var Bergen-lagets første seier i 2020. Tidligere dette året er det blitt uavgjort mot Follo, samt bortetap mot ØIF Arendal.

Laget ligger på niendeplass i den norske toppdivisjonen.

Gjestene fra Bergen fikk en god start på eliteserieoppgjøret mot Kolstad. Etter ti minutters spill ledet FyllingenBergen med fem mål, 10-5. Da var hjemmelaget advart.

Og mens Kolstad slet med finne ut av Fyllingen-laget, vartet gjestene opp med tidvis glimrende angrepsspill – som da Ebbe Stankiewicz serverte Sindre Aho i fart og gjorde 12-7.

Nærmer seg før pause

Vertene fikk redusert bergenslagets ledelse til pause, da var stillingen 16-13 til FyllingenBergen.

Kolstad må ha brukt pausepraten godt, for det tok ikke mer enn fire minutter før Kolstad hadde utlignet ledelsen og det sto 17-17 på måltavla.

Og der alt stemte før pause, var det lite som fungerte for gjestene de første minuttene etter hvilen. Da gikk det bedre for Kolstad som tok ledelsen for første gang i kampen da de gikk opp i 18-17.

Slo tilbake

Men FyllingenBergen kjempet seg tilbake i kampen, og etter en scoringsbonanza med tre mål på ett minutt, var plutselig gjestene igjen i føringen 22-20.

Selv om Kolstad utlignet til 22-22 hadde gjestene mer å gå på. Kort tid senere ledet FyllingenBergen 26-23, en ledelse som ble for tung å ta igjen for hjemmelaget.

Da Aho gjorde 31-28 minuttet før slutt var det klart at poengene blir med Fyllingen-laget tilbake til Vestlandet.

FyllingenBergen vant til slutt 32-29.

