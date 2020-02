Råsterk borteseier for Tromsø Hockey-herrene

Få siste nytt fra idretten i Tromsø.

Publisert: Publisert: I dag 13:03

Morgan Pagni scoret to ganger for Tromsø Hockey. Foto: Lars elvevold

Øyvind Sivertsen iTromsø

I Sportsdøgnet vil det fortløpende komme siste nytt innenfor idretten i byen. Tips oss gjerne på iTromsø-sportens Facebook-side eller på mail.

Morgan Pagni scoret to ganger. Foto: Lars Elvevold

Råsterk borteseier for Tromsø Hockey-herrene

Tromsø Hockey ga seg ikke før det stod 10–2 mot stakkars Hasle/Løren U 21 lørdag ettermiddag. Tromsøs målscorere var Morgan Pagni(2), Birger Flønæs(2),Eirik Evensen, Sigurd Kastnes, Sauli Klasila, Daniel Powers, Patrick Høisveen og Marius Røsok.

Lagene møter hverandre på nytt i morgen, søndag formiddag. Tromsø Hockey sitt herrelag ligger for øyeblikket som nummer fem av sju lag,og avslutter sesongen med to hjemmekamper mot Ski om to uker.

STORSEIER FOR TUIL MOT «NYE» FINNSNES

Andreas Arntzen scoret ett av TUILs mål. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

TUIL møtte Finnsnes til treningskamp i Senjahallen lørdag formiddag. Det endte med 7–0-seier til «Dalingan» etter scoringer av Gabriel Andersen(2), Bendik Mathisen, Adrian Sandbukt, Robin Lorentsen og Andreas Arntzen. Til pause ledet TUIL 4–0, mot et Finnsnes-lag der det meste er nytt fra fjorårssesongen, der laget måtte se opprykket til 2.divisjon glippe på målstreken.

– Det var en nyttig gjennomkjøring for oss. Vi jobber med det defensive og holder nullen. Mange unge spillere fikk spilletid, vi spilte god fotball og virket samkjørte defensivt, oppsummerer TUIL-trener Jonathan Hill.

En av TUILs målscorere, Andreas Arntzen hadde følgende å si om kampen:

– En god treningsøkt på stor bane mot et Finnsnes-lag som kjemper godt, men som dessverre ikke er til å kjenne igjen, sier TUIL høyreback.

Her kan du se kampen i opptak (for abonnenter).

OPPTUR FOR JOHANN FORFANG

Johann Forfang. Foto: Geir Olsen

Johann Forfang kom på tiendeplass i verdenscupen i Rasnov, Romania, lørdag. Tromsøværingen hoppet 96 meter i begge omgangene. Kraft hoppet 103 og 97,5 meter.

Stefen Kraft vant foran Karl Geiger og Constantin Schmid. Daniel Tande og Marius Lindvik kom på henholdsvis femte- og sjetteplass.

Dagens prestasjon var fremgang for tromsøværingen. I går kom Forfang nemlig på 14.-plass. Da vant Geiger foran Stephan Leyhe og Kraft.

Forfang er på 11.-plass i verdenscupen sammenlagt med 554 poeng. Kraft leder med 1433 poeng foran Geiger som har 1315 poeng. Beste nordmann er Marius Lindvik på sjetteplass med 818 poeng.

FLØYA-TAP MOT SENJA

Fløya tapte 2–3 mot divisjonskollega FK Senja i Senjahallen lørdag.

Birk Berg-Johansen og Abdi Mohammed scoret Fløyas mål.

Her kan du se kampen i opptak (for abonnenter).

KARRIEREBESTE FOR SVENDSEN

I FORM: Anna Svendsen ble nummer fem i Trondheim. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Anna Svendsen slo til med en femteplass på klassisksprinten i Trondheim lørdag.

Med den plasseringen var hun nest beste norske. Dette er tangering av hennes beste plassering i verdenscupen noen gang. Maiken Caspersen Falla vant foran Jonna Sundling og Nadine Faehndrich.

Riktignok har hun en andreplass fra teamsprint tidligere.

Erik Valnes ble nummer tre på herresprinten, bare slått av Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg. Valnes’ beste plassering i verdenscupen er en andreplass fra sprinten i Falun tidligere i år.

Svendsen fikk tips av Valnes før dagens sprint. Les mer her.

VANT SEKUNDSTRID

TØFF KAMP: Torgeir Sulen Hovland (til venstre) og Edvind Frost. Foto: iTromsø

Torgeir Sulen Hovland tok seieren på 10 km klassisk i Tromsø Skifestival lørdag. Han kjempet en tøff kamp med Edvin Frost fra Tromsø Skiklubb Langrenn. Etter halvgått løp ledet Hovland med bare 2,5 sekunder.

Hovland – som gikk på startnummeret bak Frost – var 7,1 sekunder foran Frost i mål.

Jesper Abelsen Andreasen ble nummer tre.

I 19–20-årsklassen vant Arthur Kruse Sørensen foran tvillingbror Teodor, som var 17,5 sekunder bak på andreplass. Arthur var for øvrig bare kun 19,4 sekunder bak Sulen Hovland på 10-kilometeren.

I dameklassen vant Synne Arnesen fra Tromsø SKL foran Julie Waltenberg fra Lyngen/Karnes.

Se 120 bilder fra Tromsø Skifestival her!