Hovland slått ut av turnering i Florida etter tung runde

Fem dager etter at han vant sin første PGA-tittel var Viktor Hovland sjanseløs i forsøket på å greie cuten halvveis i turneringen i Florida.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Viktor Hovland tar på seg sokkene igjen etter å ha vært ute i vannet under fredagens runde på PGA-touren. Det var på 12. hull at han pådro seg en trippelbogey. Foto: Lynne Sladky, AP / NTB scanpix

NTB

Marerittrunden på 77 slag torsdag satte ham i en vanskelig situasjon, og bare en birdieflom fredag kunne berge videre spill. I stedet ble det en runde tre over par der en trippelbogey på 12. hull for alvor satte kroken på døren i jakten på videre spill.

Hovland greide birdie på 5. og 8. hull, men begge ganger ble det ødelagt med bogey på det påfølgende hullet. En ny bogey på 10. hull sendte ham over par for dagen. En ny bogey på 11. hull og trippelbogeyen på det neste gjorde at han snuste på en runde like tøff som torsdagens.

Viktor Hovland var også fredag i trøbbel. Her må han slå golfballen ut av vannet på det 12. hullet. Foto: Lynne Sladky / AP

Åpningsrunden i Palm Beach Gardens var nemlig tung. Tre birdier var langt fra å oppveie åtte bogeyer og en dobbeltbogey, og sju slag over par sendte ham langt ned på listene.

Fredag fikk Hovland litt oppreisning mot slutten med birdie på 15. og 17. hull, og dermed endte han på 73 slag for dagen. Totalt ble det 10 slag over par, og det holdt til delt 127.-plass før alle hadde spilt ferdig, av de 143 som var i aksjon.

Det var hele sju slag opp til de siste som får være med videre inn i helgen.

Sist helg vant Hovland turneringen i Puerto Rico. Det var første norske seier i en PGA-turnering noensinne.

Brendan Steele er best av dem som har fullført to runder. Han er fem slag under par etter runder på 68 og 67 slag.

(©NTB)