Sommeren 2011. Viking er på spissjakt, og trener Åge Hareide er i Finland for å se HJK Helsinki spille 2. runde i Champions League-kvalifiseringen mot Bangor City. Der får han overvære spissen Teemu Pukki score to mål og servere en flott målgivende pasning i en vill 10–0-seier over de regjerende walisiske seriemesterne.

Viking har fulgt den daværende 21-åringen over lengre tid. Hareides konklusjon er at spissen er spennende, men at de må se ham mot mer kvalifisert motstand. Dette for å kvalitetssikre overgangen.

Fakta: Teemu Pukki: Født: 29. mars 1990 (29 år) Fra: Kotka, Finland Landskamper/mål: 74/18 Nåværende klubb: Norwich Posisjon: Spiss Tidligere klubber: KTP FC, Sevilla, HJK Helsinki, Schalke 04, Celtic, Brøndby

– I utgangspunktet ser vi på ham som en mulig forsterkning fra 1. januar (2012). Vi ønsker å bli enda mer nøyaktige på overgangsmarkedet. Vi har mange gode spillere, og derfor ønsker vi ikke å stable i høyden, sier Hareide til Aftenbladet i juli 2011.

En finsk journalist uttaler at det er store muligheter for at spissen forlater HJK Helsinki til fordel for en norsk klubb.

– Jeg har kun lest i avisene at Viking-treneren var på tribunen for å se meg spille. Det er ikke noe jeg tenker så mye på, sa en ordknapp Pukki om Viking-interessen den gangen.

Ikke lenge etter får Viking se angriperen i aksjon mot Dinamo Zagreb i Champions League-kvaliken. HJK taper 1–3 sammenlagt, og Viking velger til slutt å drøye et bud på den finske spissen. De vil heller prøve å hente en hurtig bakromsspiss i dette overgangsvinduet.

August 2019. Norwich er endelig tilbake i det gode selskap etter det vonde nedrykket i 2016. Teemu Pukki hamrer like så godt inn tre mål i Premier League-comebacket på Carrow Road. Han blir dermed den første Norwich-spilleren som scorer hat trick i Premier League siden Efan Ekoku i 1993. Han blir også historisk – for aldri før har en spiller scoret fire mål på sine to første kamper i turneringen.

Pukki scoret også Norwichs eneste mål i 1–4-tapet for Liverpool på Anfield i serieåpningen uken i forveien.

Det gjør ham til delt toppscorer i Premier League med fire scoringer etter to runder – like mange som Manchester City-stjerne Raheem Sterling.

Herjet med Bundesliga-klubb

At Viking ikke hentet det finske spisstalentet sommeren 2011, skulle de raskt få angre på.

HJK Helsinki spilte nemlig playoff til Europa League mot Schalke bare én måned etter at Viking valgte å drøye Pukki-overgangen.

I hjemmekampen sjokkerte det finske hovedstadslaget tyskerne, og vant 2–0 i Helsingfors. Pukki scoret begge og imponerte stort.

I det motsatte oppgjøret i Tyskland vant Schalke 6–1, men også der scoret Pukki.

Seks dager senere signerte Pukki en treårskontrakt med Schalke, og ifølge transfermarkt ble han hentet for 1,5 millioner euro fra HJK Helsinki.

Berntsen: – Så nære var det

Nåværende Viking-trener Bjarne Berntsen var administrerende direktør i Stavanger-klubben i 2011, og husker Teemu Pukki godt.

– Vi ønsket å knytte ham til oss. Pukki sa at Viking var interessant, men at han ville vente med å ta en avgjørelse til etter de hadde spilt e-cupkampene mot Schalke. Så hadde han stor suksess der, og Schalke kjøpte ham rett etterpå, og da var selvsagt vi ute av bildet, sier Berntsen og fortsetter:

– Hadde han ikke spilt så godt mot Schalke i de kampene, kan det godt hende han hadde blitt Viking-spiller. Så nær var det.

– Hvordan er det å se ham herje i Premier League nå?

– Det er jo gøy å se at vi hadde teft også den gangen, og hadde evnen til å finne spillere med høyt potensial. Så er det sånn noen ganger at om spillere fra nordiske lag gjør det godt i E-cupen mot storlag, så kan det være nok til at de forsvinner. Det var det som skjedde den gangen, sier Berntsen.

Kronglete vei til Premier League

Teemu Pukki vokste opp i den finske byen Kotka sør i Finland, ikke særlig langt fra grensen til Russland. Her spilte han for den lokale klubben KTP FC, hvor han debuterte i den finske toppdivisjonen allerede som 16-åring.

Pukki imponerte stort for KTP FC, og ble kalt «den nye Jari Litmanen». Chelsea og Juventus var blant klubbene som tidlig sperret opp øynene for talentet, og i 2008 ble han hentet av storlaget Sevilla.

Oppholdet i Spania ble derimot ingen stor suksess. Han spilte først og fremst for reservelaget på nivå to, og fikk kun én kamp i La Liga.

I 2010 returnerte han til HJK Helsinki, hvor han altså imponerte såpass at Schalke hentet ham før Viking fikk sjansen. I debuten fra start for Bundesliga-klubben scoret han to mål mot Hannover. Debutsesongen gikk bra, men året etter gikk det mer trått.

Pukki satt mye på benken, og ville prøve noe nytt. Turen gikk derfor videre til Skottland og Celtic, men også her leverte Pukki skuffende prestasjoner.

I 2014 ble han sendt på lån til Brøndby, og den danske klubben hadde sikret seg opsjon på kjøp. Finnen leverte varene fra første stund på dansk jord, og Brøndby gjorde Pukki-avtalen permanent året etter.

I 2016/17-sesongen vant Brøndby serien, og Pukki ble toppscorer i Superligaen. Totalt leverte han 72 mål og 23 assister på 164 kamper i Brøndby-trøya.

Pukki og Brøndby ble ikke enige om en ny kontrakt, og sommeren 2018 gikk spissen gratis til Norwich.

På balløya ble han en svært viktig bidragsyter til at Norwich vant Championship og rykket opp til Premier League. Den finske spissen ble ligaens toppscorer med 29 mål.

Nøkkelen til Pukkis suksess, mener agenten hans Teemu Turunen, skyldes hardt arbeid.

– Han løper mer, kjemper hardere og er i bedre fysisk forfatning nå. Den danske ligaen var et steg tilbake, men det var nødvendig. Det måtte skje noe, og nå spiller han fotball på en annen måte enn før, sa agenten til den finske avisen Kymen Sanomat.

Lørdag møter Norwich storlaget Chelsea på hjemmebane. Med ny scoring der, kan Teemu Pukki fort trone alene øverst på toppscorerlisten i verdens kanskje aller beste liga. Det hadde nok de færreste – ei heller Viking – sett for seg for åtte år siden.

