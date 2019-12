RBKs nye sportssjef Dorsin: – Har snakket med Ciljan

Mikael Dorsin gjester Rasmus&Saga.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En trøndersvenske. En kav trønder. Og en ren østerdøl. Micke Dorsin er på plass hos Rasmus&Saga. Foto: Bjørn Skjæran, RBK

Rett før jul har Rasmus&Saga rukket å spille inn en aldri så liten spesialpodcast.

RBKs nye sportslige leder Mikael Dorsin hadde en åpning mellom sine nye arbeidsoppgaver, og vi har møtt ham på Brakka.

Det ble en drøy time om hvordan den tidligere RBK-spilleren ser for seg sin nye rolle.

Vi diskuterer naturlig nok spillerkjøp- og salg, er innom Salmarakademiet og forholdet Dorsin har til trener Eirik Horneland.

Ivar Koteng, som ikke er innstilt som styreleder fra 2020, er også tema.

Helland, Henriksen og Ciljan

Underveis blir 38-åringen, som spilte over 400 kamper for RBK, også utfordret på en rekke konkrete navn. Blant andre Pål-André Helland, Per Ciljan Skjelbred og Markus Henriksen.

Det er knyttet spenning til hvordan Dorsin vil forholde seg til sin egen nære fortid. Etter tre år som agent for Nordic Scouting er det en rekke spillere med agenter fra dette selskapet som kan være aktuelle for RBK. Er dette en etisk problemstilling for Dorsin?

Har ennå ikke fått pengene

Vi snakker også om svenskens egen karriere i RBK, om penger han ennå ikke har mottatt fra rumenske Cluj, og:

Hvor god fotballspiller var egentlig bror Henrik, her hjemme best kjent som karakteren Ove Sundberg fra «Solsidan»?

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du enten ved å trykke på bildet øverst i saken, eller akkurat her.

Du finner også Rasmus&Saga i iTunes, Acast og Spotify.

Publisert: Publisert 18. desember 2019 14:06