Danske medier: Bjarne Riis blir sportssjef i Boasson Hagens lag

Bjarne Riis ser ut til å være på vei tilbake til toppen av internasjonal sykkelsport. Hans selskap Virtu Cycling blir angivelig medeier i storlaget NTT.

Bjarne Riis, her fotografert under Tour de France i 2013, er på vei tilbake som sportssjef for et verdenstourlag i sykling. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det skriver flere danske medier. Virtu Cycling, der Riis er medeier, har innkalt til pressekonferanse tirsdag ettermiddag, og den dreier seg ifølge avisen B.T. om at Virtu kjøper seg inn i NTT.

B.T. skriver også at den kontroversielle sykkelprofilen Riis blir sportslig ansvarlig for laget. Ekstra Bladet skriver at en rekke av Riis' tidligere kolleger er blitt ansatt i NTT, og at det ansettelsene skal ha skjedd i forventning om at Riis overtar laget.

Både Edvald Boasson Hagen og Rasmus Fossum Tiller sykler for NTT, som inntil nylig het Dimension Data.

Bjarne Riis var i sin tid en av verdens beste sykkelryttere, og han vant Tour de France sammenlagt i 1996. I 2007 innrømmet han imidlertid å ha dopet seg i årene 1993 til 1998.

Senere var Riis lagsjef for CSC, som ble omdøpt til Saxo Bank og deretter Tinkoff-Saxo.

Pressekonferansen med Virtu Cycling holdes i København klokken 15 tirsdag.

