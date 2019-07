«Velkommen til årets strandkroppskonkurranse! Hvordan føler du deg nå?»

Slik innledet Skarstein teksten hun postet søndag kveld, som i skrivende stund (mandag formiddag) har fått over 27.000 likerklikk og reaksjoner, 5.000 delinger og nådd over 600.000 brukere på Facebook.

– Det er helt vilt. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Det tok helt av fra første sekund, sier Skarstein.

I innlegget tar hun et oppgjør med presset om å ha den perfekte sommerkroppen og skammen mange føler av å gå med bikini eller badeshorts i en kropp med arr, strekkmerker eller noen ekstra kilo.

– Treffer en nerve

– Jeg tror responsen viser at det er et tema som berører mange. Jeg har kjent på kroppspresset selv. Det er derfor jeg ville skrive om det. Jeg treffer en nerve, og det ser ut som mange kjenner seg igjen i det. Jeg prøvde å dra hele debatten opp et hakk og sette det i perspektiv.

En ryggmargsskade gjorde at Skarstein mistet evnen til å gå da hun var 20 år. På familieferie i Spania fikk hun en brutal oppvekker. Uten den vante muligheten til å kjenne sanden mellom tærne, spille volleyball og svømme mot strømmen, hadde hun mest lyst til å bli værende i skyggen på hotellet og lese en bok.

– Det var et sjokk. En skikkelig vekker for meg. Det satt virkelig alt i perspektiv. Plutselig har man ikke den virkeligheten man er vant til. Utseende er viktig for mange om sommeren. Plutselig satt jeg der og kunne ikke brydd meg mindre. Det eneste som betyr noe er hva man kan bruke kroppen til, sier hun, og legger til:

– Ikke at jeg har vært så kroppsfiksert. Men man blir påvirket av omgivelser og debattene. Jeg forstod virkelig verdien av en kropp som kan gi deg frihet og aktivitet. Det er absurd at det skal være så viktig hvordan det ser ut.

Privat

Vil dele perspektivet med flere

Da et bilde av Skarstein, broren og søsteren dukket opp, der broren bar Birgit på ryggen på stranden, fikk hun en tankevekker. Hun bladde videre i nyhetsloggen og kom over en rekke bilder, der det var kroppen som var i fokus.

Dette var en en uoverenstemmelse hun måtte fortelle om.

– Jeg kan ikke endre hvordan det ble med meg, men jeg kan dele perspektivet med flere. Man skal ikke trenge å bli lam for å få den oppvekkeren. Det handler om å prøve å bidra til å mestre det ekstra perspektivet. Hvis det blir en mental sperre må vi gjøre noe med det. Vi er så heldige. Vi bestemmer selv hva vi kan gjøre og hvor fantastisk utgangspunktet er.

– Hva er det som faktisk er viktig i livet ditt? Er det hva du skal gjøre eller hvordan du ser ut når du gjør det. Vi må huske å være takknemlige for det vi har. Det er så lett at man glemmer det, fordi vi er så vant til å ha det. Vi ser ikke alltid skjønnheten i å ha funksjon. Jeg skjønte det ikke før jeg plutselig ikke hadde den.

– Hva gjør deg glad?

Skarstein tror at dersom man klarer å legge fra seg distraksjonene om utseendet, klarer man å nyte det som egentlig betyr noe.

– Man må stille seg selv spørsmålet: Hva er det som gjør deg glad? Spille volleyball med venner, eller hva slags shorts du har på deg? Vi må snu fokuset. Mange bekymrer seg uten grunn. Kan vi redusere litt av det har vi vunnet alle sammen.

– Vi blir bombardert med inntrykk og forventinger. Men det er vi som velger målestokken vi bruker for hva som betyr noe. Spesielt for unge gutter og jenter er det viktig at vi har det indre kompasset, at vi vet hva som er viktig for meg uavhgenig av hva som er viktig for andre. Vi må klare å bygge flere mennesker til å tåle presset. Vi må jobbe for å stå stødige i oss selv selv.