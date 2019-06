Solskjærs første storkjøp i boks: – Et av de beste forsvarstalentene i Premier League

Engelskmannen har skrevet under for fem år. I avtalen ligger det en opsjon på ytterligere ett år.

– Aaron er et av de beste forsvarstalentene i Premier League. Han har den riktige arbeidsmoralen, talentet og mentaliteten for å spille for Manchester United. Han er akkurat den type spiller vi ser etter, sier Ole Gunnar Solskjær til storklubbens nettside og fortsetter:

– Han er en ung og sulten spiller som har viljen til å lære, og det er viktig i hans alder. Jeg er henrykt over at han har signert for oss.

– En utrolig følelse

Wan-Bissaka er Solskjærs første store signering som United-manager. Ifølge BBC må United punge ut 50 millioner pund for overgangen. Det tilsvarer litt over en halv milliard kroner.

Med det blir han den nest dyreste backen i den engelske toppdivisjonen noensinne. Kun Benjamin Mendy kostet mer da han ble hentet til Manchester City fra Monaco i 2017.

– Det er en utrolig følelse og en stor ære å kunne kalle meg selv en Manchester United-spiller. Det vet jeg at bare noen få spillere som kan si. Jeg kan ikke vente med å komme i gang og bli en del av stallen, sier Wan-Bissaka.

Unggutten spilte tidligere i sommer for England i U21-EM. Der ble det exit i gruppespillet.

Ryddejobb

Sist sesong hadde Manchester United en svært slapp avslutning. Svake resultater i innspurten sendte Solskjærs lag utenfor topp fire og en plass i Champions League.

I sommer blir Solskjærs jobb å sette sammen en stall som kan gjenreise storklubben. Tidligere i sommer ble Daniel James hentet til Old Trafford fra Swansea.

Det er ventet at United vil gjøre store utskiftninger før Premier League starter opp igjen 9. august. Ander Herrera og Antonio Valencia har begge tatt farvel med klubben, og stjernespissen Romelu Lukaku kobles i disse dager sterkt til en overgang til Inter i Serie A.