Det skriver Norges Fotballforbund på sine hjemmesider.

Etter seieren 25. mai tok LSK-spilleren et klubbflagg og plantet det på midten av Vålerenga sin hjemmebane. Vålerenga-fansen ble rasende og løp innpå banen sammen med en rekke LSK-fans.

Fotballforbundets utvalg skriver at Melgalvis var uaktsom.

«Anmeldte anfører i sin redegjørelse at han ikke var klar over at det fremdeles befant seg VIF-supportere på tribunen da handlingen ble foretatt. Utvalget mener, i likhet med Påtalenemnda, at det er å anse som uaktsomt av anmeldte å anta at tribunen var tømt for hjemmelagets supportere 15 minutter etter kampens slutt. Denne omstendighet kan således ikke ilegges noen formildende betydning ved sanksjonsutmålingen» skriver NFF.

I redegjørelsen skriver NFF også at «utvalget legger i skjerpende retning vekt på at hendelsen fant sted etter oppgjøret mellom VIF og LSK, som er å anse som en høyrisikokamp og som i seg selv innebærer store sikkerhetsmessige utfordringer og krever iverksatt en rekke ekstratiltak både før, under og etter kampen».

Kanari-Fansen har varslet at de skal betale boten, ifølge lokalavisen Romerikes Blad.