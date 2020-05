Carlsen langt nede etter flere tap i prestisjeturnering: – Jeg er skikkelig forbannet

Magnus Carlsen røk på to tap med svarte brikker på annen dag av onlineturneringen i hurtigsjakk. Det ble bare én seier og én remis.

Magnus Carlsen hadde ingen god dag ved sjakkbrettet og fikk to tap, en seier og en remis. Foto: Berit Roald

Med tre partier igjen før de åtte beste spillerne går til kvartfinale, ligger Carlsen godt an i sammendraget. Han står med 4,5 poeng av 8 mulige. Det holder til delt tredjeplass sammen med Wesley So. Best an ligger amerikanske Hikaru Nakamura og russeren Sergej Karjakin, som begge har 5,5 poeng.

– Jeg er skikkelig forbannet over ha spilt så dårlig. All godfølelse etter gårsdagen er borte nå, men sånn er det, sa Magnus Carlsen til TV 2 etter onsdagens partier.

Carlsen møtte kineseren Yu Yangyi med svarte brikker i det første partiet. Etter å ha hatt initiativet underveis, gikk nordmannen på en blemme mot slutten. Etter 44 trekk var partiet over, og nordmannen gikk på sitt første tap i turneringen.

Stolte ikke på seg selv

En ny kineser sto for tur i andre runde. Wei Yi ble slått etter 42 trekk.

Carlsen fikk derimot problemer mot polske Jan-Krysztof Duda. Med svarte brikker måtte han gi seg etter 43 trekk.

I det siste partiet møtte han amerikanske Wesley So med hvitt. Nordmannen forsøkte seg med en offensiv satsing, men etter rundt 20 trekk måtte han trekke i håndbrekket, og spillerne ble raskt enig om remis.

– Hver gang jeg ikke følger intuisjonen min, så går det galt. Jeg sjekket med computeren, og det stemte at jeg burde stolt på den, sa Carlsen. Nå trenger jeg god natts søvn og å komme godt i gang igjen i morgen.

Carlsen avslutter torsdag med svarte brikker mot Sergej Karjakin, hvite brikker mot Danijl Dubov og svarte brikker mot 16-åringen Alireza Firouzja.

8 av 12 spillere videre

Onlineturneringen har tolv spillere i startfeltet, og det spilles hurtigsjakk. De åtte beste går til kvartfinalen hvor nummer én møter nummer åtte, to møter syv, tre mot seks og fire mot fem. Hver spiller har 15 minutter på klokken og gis ti sekunders tillegg per trekk.

I kvartfinalen er det lagt opp til tre hurtigsjakkpartier.

Magnus Carlsen gikk til topps i sin egen Magnus Carlsen invitational. Rapid Challenge-turneringen er den andre av fem i verdensmesterens Magnus Carlsen Chess Tour.

Det er totalt nærmere 10 millioner kroner i premiepotten for vinneren av touren totalt.

