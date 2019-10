Da de norske profilene sviktet, ble en ukjent 19-åring redningen: – Han er rå

Saken oppdateres.

SÖLDEN/STAVANGER: Lørdag var det Maria Therese Tviberg som klinket til fra et tidlig startnummer i andre omgang og klatret hele 20 plasser.

Søndag hadde Lucas Braathen full klaff i finaleomgangen i storslalåm, og nordmannen kunne sette seg godt til rette i lederstolen i målområdet, for der fikk han sitte en god stund.

Unggutten (19) har kun fullført ett verdenscuprenn i sitt liv. I storslalåmrennet i desember i fjor ble han nummer 26.

Ble beste nordmann

Ingen klarte å tukte Braathen før den amerikanske legenden Ted Ligety satte utfor. Han overtok ledelsen med ett lite hundredel.

Henrik Kristoffersen var nummer ti etter første omgang og kjørte etter Ligety. En feil gjorde at han mistet mye tid, og han havnet langt bak både Ligety og Braathen. En skuffende start på verdenscupen for verdensmesteren.

Ingen av de antatt beste nordmennene hadde en toppdag, og dermed ble Lucas Braathen den beste norske utøveren. Til slutt endte han på sjetteplass etter å ha kjørt raskest i finaleomgangen.

Alexis Pinturault vant foran Mathiue Faivre og Zan Kranjec.

– Veldig bra. Han har en stor framtid. Men det er andre gang han tar verdenscuppoeng, så la gutten få tid, sa Henrik Kristoffersen om innsatsen til lagkameraten.

Holdt ikke vanlig nivå

Kristoffersen var naturlig nok skuffet. Det er alltid store forventninger til profilen, som endte helt nede på 18. plass.

– Jeg kan bare skylde på meg selv, det var min egen feil, sa han etter målgang.

– Du smiler. Det hadde ikke den gamle Henrik gjort?

– Nei, men jeg har vært forbanna altfor mange ganger i media, så jeg må bruke hodet littegrann.

– Jeg kjører ikke opp mot det nivået jeg har gjort tidligere, sa han.

Fakta: Norske plasseringer 6) Lucas Braathen 10) Leif Kristian Nestvold-Haugen 14) Rasmus Windingstad 18) Henrik Kristoffersen 21) Alexander Aamodt Kilde 35) Atle Lie Mcgrath 45) Fabian Wilkens Solheim 51) Marcus Monsen Timon Haugan kjørte ut.

– Han er rå

Alexander Aamoth Kilde var mellomfornøyd etter at han var ferdig for dagen. Da han ble intervjuet etter andre omgang, hadde han god tro på at lagkamerat Braathen kunne «ta en Tviberg» og klatre på listene.

– Jeg tror vi kommer til å se mye fra han de neste årene. Han er rå.

Braathen var den yngste som skjørte finaleomgangen.

– Det er imponerende.

– Målet var å klare første parti inn mot henget mye tøffere. Det tror jeg gjorde at det gikk fort i dag, sa Braathen selv til TV 2.

– Vi skal være med

Sesongåpningen i Sölden har ikke vært et renn med stor norsk suksess de siste årene. Aksel Lund Svindal vant åpningsrennet i 2007, men siden det har ingen nordmenn klart å havne øverst på pallen.

Likevel mener landslagssjefen at de norske herrene burde kunne bite godt fra seg.

– Det er utfordrende bakke, og det er det første rennet. Vi er godt forberedt. Vi skal være med, sa Steve Skavik til Aftenposten to dager før rennet.

Nordlendingen kom inn som ny landslagssjef før denne sesongen. Han poengterte at han var «veldig fornøyd» med hvordan trenerkabalen på laget er blitt.

– Hva har vært viktigst i oppkjøringen til denne sesongen?

– Det er å finne et godt trenerteam og har en god løpergruppe som jobber godt sammen. Vi har prøvd å velge de riktige plassene å dra til i oppkjøringen. Det har vært fokuset, sa han.