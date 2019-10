Irritert Kristoffersen etter første omgang: – Det er bare for dårlig

Saken oppdateres.

SÖLDEN/STAVANGER: Henrik Kristoffersen var først ut i herrenes sesongåpning søndag formiddag. Alpinisten fra Rælingen er regjerende verdensmester i storslalåm, men det var ikke verdensmestertakter over det han leverte i første omgang.

Som førstemann over målstreken hadde han ikke andre tider å sammenligne med, men han var tydelig misfornøyd med egen innsats.

Og en etter en kjørte Kristoffersens konkurrenter raskere enn 25-åringen.

Nekter å gi opp

Likevel er ikke avstanden opp til ledende Alexis Pinturault større enn åtte tiendedeler. Det er mye, men ikke avskrekkende i storslalåm. Opp til pallen er det mindre en ett halvt sekund.

– Jeg er bare åtte tiendedeler bak Pinturault. Men det er for dårlig i henget, sa Kristoffersen i intervjusonen etterpå.

Tore Meek, NTB scanpix

– Hva er det som skjer der?

– Det er bare for dårlig, for lite tempo. Jeg følte jeg prøvde, men ble hengende litt for mye på kanten i stedet for å slippe nedover.

– Du har ikke gitt opp?

– Nei, aldri!

Etter at 60 hadde satt utfor i første omgang, var stillingen slik:

1) Alexis Pinturault, Frankrike 1.07,10

2) Mathieu Faivre, Frankrike 1.07,12

3) Marco Odermatt, Sveits 1.07,43

Norske plasseringer:

10) Henrik Kristoffersen 0,8 sekund bak

15) Rasmus Windingstad 1,19 bak

16) Leif Kristian Nestvold-Haugen 1,28 bak

23) Lucas Braathen 1,7 bak

27) Alexander Aamodt Kilde 2,02 bak.

Alle over ligger an til å få kjøre finaleomgangen. Disse må se den som tilskuer:

35) Atle Lie Mcgrath 2,54 bak

45) Fabian Solheim 2,96 bak

48) Marcus Monsen 3,35 bak

Timon Haugan kjørte ut.

ANDREAS PRANTER / BILDBYRÅN

Optimist

– Det var ikke godt nok, det er for langt opp. Skulle ønske jeg var mye nærmere, sa Nestvold-Haugen etter sin omgang.

Han ble overrasket over de gode forholdene.

– Jeg var kanskje for disiplinert ned henget. Det er veldig fint å kjøre, nesten litt for bra. Jeg er ikke vant til at det er så fint her. Da vi trente her i forrige uke, var det veldig røft, mener nordmannen. Selv om avstanden opp til toppen er stor (1,28 sekund), ser han muligheter i finaleomgangen.

– Vi så i går at det er mulig å kjøre seg opp.

Han sikter nok spesielt til norske Maria Therese Tviberg, som hadde beste tid i kvinnenes andreomgang og klatret 20 plasser.

LES MER OM DE NORSKE ALPINJENTENE: Imponerte stort i sesongpremieren: – Helt fantastisk

Fakta: De norske herrene til start i Sölden 1) Henrik Kristoffersen 9) Leif Kristian Nestvold-Haugen 11) Rasmus Windingstad 31) Aleksander Aamodt Kilde 40) Lucas Braathen 44) Fabian Wilkens Solheim 49) Timon Haugan 50) Marcus Monsen 54) Atle Lie McGrath PS: Startnumrene er for første omgang

– Vi skal være med

Sesongåpningen i Sölden har ikke vært et renn med stor norsk suksess de siste årene. Aksel Lund Svindal vant åpningsrennet i 2007, men siden det har ingen nordmenn klart å havne øverst på pallen.

Likevel mener landslagssjefen at de norske herrene burde kunne bite godt fra seg.

– Det er utfordrende bakke, og det er det første rennet. Vi er godt forberedt. Vi skal være med, sa Steve Skavik til Aftenposten to dager før rennet.

Nordlendingen kom inn som ny landslagssjef før denne sesongen. Han poengterte at han var «veldig fornøyd» med hvordan trenerkabalen på laget er blitt.

– Hva har vært viktigst i oppkjøringen til denne sesongen?

– Det er å finne et godt trenerteam og har en god løpergruppe som jobber godt sammen. Vi har prøvd å velge de riktige plassene å dra til i oppkjøringen. Det har vært fokuset, sa han.