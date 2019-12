Carlsen tapte tre dagers sjakkduell: – Merket tidlig at jeg ikke var god nok

Nordmannen tapte til slutt 14,5-15,5 mot franskmannen. Dermed venter kamp mot Levon Aronian om tredjeplassen i turneringen.

– For å være ærlig, følte jeg ganske tidlig at dette ikke var dagen min. Jeg følte at jeg var veldig treg. Jeg mener han misbrukte noen sjanser til å avgjøre tidligere, men jeg var ikke god nok i de avgjørende øyeblikkene, og det merket jeg tidlig, sa Carlsen til Chess24 etter tapet.

I finalen møtes Vachier-Lagrave og kinesiske Ding Liren. Sistnevnte hadde full kontroll i sin semifinalekamp mot Aronian og vant 19-9. Finalen starter fredag.

Duellen mellom Carlsen og Vachier-Lagrave ble avgjort med to partier hurtigsjakk og fire partier lynsjakk. I tillegg måtte de ut i omspill der de spilte ytterligere to partier.

Carina Johansen / NTB scanpix

Slo tilbake

Ingen av spillerne hadde klart å vinne onsdagens to hurtigsjakkpartier, og i den første duellen i lynsjakk ble det også remis. Men i det andre partiet i lynsjakk ble franskmannen for sterk for Carlsen. Vachier-Lagrave vant med svarte brikker og tok initiativet i semifinalen.

Det likte tydeligvis nordmannen dårlig, og i det neste partiet slo Carlsen tilbake på direkten med svarte brikker. Dermed hadde han sjansen til å sikre finaleplassen med hvite brikker. Kveldens fjerde lynsjakkparti endte i remis, og dermed skulle det avgjøres med omspill.

Carlsen startet med hvite brikker, men måtte se seg slått. Dermed måtte han vinne det neste partiet med svarte brikker for å holde liv i håpet om en finaleplass. Men nordmannen måtte ta til takke med remis, og dermed var det franskmannen som sikret finaleplass.

Forlenget rekordrekken

Carlsen og franske Vachier-Lagrave hadde spilt remis i klassisk sjakk både mandag og tirsdag. Med det forlenget Carlsen sin egen ekstreme rekke uten tap i klassisk sjakk. Nordmannen står nå med 103 partier uten nederlag.

Semifinalen besto av to partier klassisk sjakk på to dager, før det skulle avgjøres med to partier hurtigsjakk og fire partier lynsjakk onsdag.

Det ga seks poeng for seier og tre poeng for remis i klassisk sjakk, mens det ga fire poeng for seier og to poeng for remis i hurtigsjakk og to poeng for seier og ett for remis i lynsjakk.

Det samme formatet skal også brukes i finalen.