Oilers forsterker med «back-beist» fra Sparta

201 centimeter høye Kristian Østby (24) går fra Sparta til seriemester Oilers.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kristian Østby er en storvokst spiller som bytter ut Sparta med Oilers. Østfoldingen har skrevet en toårskontrakt med Oilers. Foto: NTB scanpix

Det opplyser Oilers’ sportssjef Pål Haukali Higson i en pressemelding torsdag.

Østby, som har vært innom det norske A-landslaget ved flere anledninger, har signert en toårskontrakt med Oilers.

Selv om det er stille på markedet og det meste er satt på vent på grunn av koronapandemien, har Oilers fått på plass én av nysigneringene før neste sesong.

Kristian Østby er 24 år og har spilt i Sparta hele sin karriere. Han har tidligere spilt med Andreas Klavestad og Tommy Kristiansen som begge har en fortid i Sparta.

Østby er 201 centimeter høy og vil ruve ute på isen i sin nye lekegrind DNB Arena når hockeysesongen kommer i gang igjen. Østby debuterte i eliteserien tilbake i 2013/2014-sesongen.

Jørgen Kvål fristilles fra sin Oilers-kontrakt. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Kvål fristilles

Mens Østby kommer inn, forsvinner Jørgen Kvål (22) ut. Trønderen som har vært utlånt til Narvik, er fristilt fra sin kontrakt med Oilers.

– Jørgen og vi har i fellesskap kommet frem til at dette er det beste for hans utvikling på dette tidspunktet. Vi takker Jørgen for hans innsats i klubben de siste årene og ønsker han lykke til videre, sier Higson i pressemeldingen.

Kvål er også back, men klarte aldri å tilrive seg en fast plass i Oilers’ backkorps.

Simen Talge, Jonas Wikstøl og Jeppe Meyer har alle skrevet under nye ettårskontrakter med Oilers. Mens juniorspillerne Jonas Slettebø Haughom og André Bjelland Strandborg begge har skrevet nye juniorkontrakter med klubben.

Oilers ble suveren seriemester denne sesongen, men dagen før sluttspillet skulle begynne ble resten av sesongen avlyst.