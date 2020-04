Viking dominerer «drittsekk»-liste

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson har funnet plass til flere Viking-spillere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tommy Høiland topper listen. Foto: Jarle Aasland

Eurosport publiserte onsdag en liste der deres ekspert Joacim Jonsson har kåret eliteseriens ti største «drittsekker».

Jonsson presiserer at listen ikke må misforstås.

– Den er en hyllest til en viktig spillertype. Drittsekken er spilleren alle vil ha på sitt eget lag, men som motstandere og deres supportere hater å møte, skriver han.

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson har kåret eliteseriens største «drittsekker». Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Tre Viking-spillere

Eurosport-eksperten har funnet plass til hele tre Viking-spillere på listen, samt en rogalending med fortid hos de mørkeblå.

Tommy Høiland, som i vinter forlenget Viking-kontrakten ut 2022-sesongen, topper «heile driden».

«Han er eliteseriens største drittsekk og han elsker det» skriver Jonsson, og legger til at selv om Viking-spissen nok er hatet av motstanderne og kan hisse på seg deres supportere, er han elsket av sine egne.

Veton Berisha er kjent for sin vinnermentalitet. Foto: Fredrik Refvem

På 6.-plass finner Jonsson plass til Viking-nykommer Veton Berisha.

«En hissigpropp du ikke trenger å be to ganger for at han skal tenne på alle plugger (...) En spiller man tar med seg i krigen ute på banen» heter det i begrunnelsen.

Jonsson legger til at Berisha skapte litt kontroverser med flere friske uttalelser i fjor, og at han nok ikke har en særlig høy stjerne hos Brann-fansen etter måten overgangen til Viking skjedde på i vinter.

Les også Veton Berisha legger ekstra press på seg selv: – Det er viktig for meg å få det til i Viking

Les også Slik trener idrettsprofilene nå: Berisha løper alene og får låne styrkerommet hos svigers

Løkberg er på 7.-plass på «drittsekk»-listen. Foto: Carina Johansen

Midtbaneterrier Kristoffer Løkberg havner på plassen bak Berisha.

Trønderen står høyt i kurs hos Viking-fansen etter å ha levert en strålende høstsesong i 2019, som ble kronet med cupgull, og Jonsson tror motspillerne er lei av å høre Løkbergs stemme på banen:

«Han spinner rundt på midtbanen som en veps og nærmest kommenterer hver eneste situasjon» skriver han.

Tidligere Viking-stopper Johan Lædre Bjørdal, som nå spiller i Vålerenga, er plassert som nummer ti på listen.

Les også Viking trekker permitteringene tilbake: – Veldig gledelig

Fakta Her er hele listen: Eurosports liste over eliteseriens 10 største drittsekker: 1. Tommy Høiland, Viking 2. Christian Gauseth, Mjøndalen 3. Joackim Olsen Solberg, Mjøndalen 4. Flamur Kastrati, Kristiansund 5. Anders Trondsen, Rosenborg 6. Veton Berisha, Viking 7. Kristoffer Løkberg, Viking 8. Christian Grindheim, Haugesund 9. Etzaz Hussain, Molde 10. Johan Lædre Bjørdal, Vålerenga Les mer

Råtasser

At Viking kan være tøffe å møte, viser igjen på statistikken for eliteserien 2019. Kun tre lag fikk flere gule kort enn Stavanger-laget i fjor.

I tillegg var Zlatko Tripic og Samuel Fridjonsson de to enkeltspillerne som fikk flest gule kort, med henholdsvis åtte og syv.

Høiland, Berisha og Løkberg fikk alle fire gule kort hver i fjor.

Fakta Flest kort, eliteserien 2019: Råeste lag: 1. Molde, 57 poeng (54 gule, 1 rødt) 2. Sarpsborg, 54 poeng (48 gule, 2 røde) 3. Tromsø, 54 poeng (48 gule, 2 røde) 4. Vålerenga, 53 poeng (41 gule, 4 røde) 5. Viking, 51 poeng (48 gule, 1 rødt) Råtassen, spiller: 1. Zlatko Tripic, Viking - 8 poeng (8 gule) 2. Joackim Solberg, Mjøndalen - 8 poeng (5 gule, 1 rødt) 3. Birger Meling (RBK) og Samuel Fridjonsson (Viking) - 7 poeng (7 gule) Kilde: altomfotball.no Les mer

Har ferie

Tidligere denne uken ble det klart at eliteserien tidligst startet opp i midten av juni.

Viking-spillerne har ferie frem til 14. april, etter at permitteringene ble trukket tilbake.

Ferien de nå tar ut i påsken, var ferien de skulle hatt i sommer. Dette gjør klubben med tanke på at sommerprogrammet fort kan bli langt heftigere på grunn av den utsatte seriestarten.