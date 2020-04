Turorientering – idretten som eksploderte

Foreldrene til landslagshopper Halvor Egner Granerud fant 1700 poster i fjor. Nå er de i ferd med å sprenge skjemaet.

Turorientering er fint å gjøre sammen. Det mener Svein Granrud og kona Marit Egner. Foto: Privat

Mette Bugge Aftenposten

Turorientering har tatt helt av i påsken. Mange klubber forteller om rekordøkning av folk som vil prøve seg med kart og kompass i skogen.

Svein Granerud og kona Marit Egner, foreldrene til skihopper Halvor Egner Granerud, er ute i påsken og svært ofte ellers i året.

– I fjor klarte vi vel 1700 poster. Da rundet vi 500 poster i juli. Nå rundet vi 500 poster palmesøndag, sier Granerud.

Han jobber til daglig i Asker Skiklubb. Selv om han ikke direkte er ansvarlig for turorientering, vet han at klubben aldri har hatt så stor etterspørsel etter konvolutter med kart.

– I hele fjor solgte vi rundt 750 konvolutter. For 2020 ble det først laget 900. De ble utsolgt. Nå er det laget 300 til. Alt er ute til salgs.

– Hva skyldes dette?

– At turorientering tidlig ble klassifisert som koronasikker aktivitet. Orienteringsforbundet laget noen retningslinjer sammen med Folkehelseinstituttet. Der gjorde man systemet berøringsfritt. Det betyr at man har tatt bort de tradisjonelle stifteklemmene, som man brukte for å markere på startkortet man fikk.

– Hvordan skjer det nå?

– Nå har alle poster en bokstavkode, som man registrere på turorientering.no etter at turen er over.

Svein Granerud og kona Marit Egner feirer post nummer 500 for året. Det skjer på Risfjellet i Bærum. Flaggspretten er tilbudet der. Foto: Privat

Går ikke uten mål og mening

Svein Granerud gikk sin første turorientering med faren sin tidlig på 70-tallet. Det var Lillodilten i Lillomarka.

Han har vært aktiv orienteringsløper siden 1980.

– For oss er turorientering et fint substitutt for ikke å konkurrere, ler han.

Han forteller at ekteparet går veldig sjelden på tur uten mål og mening. Hun som skulle bli kona hadde også erfaring med turorientering med familien da hun var liten.

Ekteparets tre barn ble alle aktive i en periode.

– Halvor løp Hovedløpet i orientering til og med 16-årsklassen, sier pappa Svein.

Turorientering betyr også mat og hygge. Skihopperen Halvor Egner Granerud er blitt med foreldrene på tur i skogen. Foto: Privat

Også andre klubber melder om økt interesse. I Fossum IF er Sigbjørn Modalsli overveldet over responsen.

Klubben har kart for Bærumsmarka og Sørkedalen.

– Vi har merket stor etterspørsel. I løpet av et år selger vi vanligvis 600 konvolutter, som inneholder seks kart. I år hadde vi trykket opp 840. Nå har vi bestilt 550 ekstrakonvolutter. Disse går fort unna. De første 150 er allerede borte, sier Modalsli.

Sigbjørn Modalsli har vært ivrig i turorientering i mange år. Foto: Mette Bugge

Sandefjordingen er «salgssjef» i klubben som har 4000 medlemmer. 350 av dem er i orientering, men de som driver med turorientering er «folk flest».

– Vi arrangerer dessuten turorienteringskurs etter myndighetenes helsekrav for små grupper, sier han.

Turid Willaksen er blitt overbevist om at turorientering er gøy. Foto: Privat

Han og kona Turid Williksen har vært ute hver dag i påsken.

– Nå er hun er blitt besatt av basillen. Det hadde jeg aldri trodd. Plutselig når vi ut til de vanskeligste poster, sier ektemannen.

Han forteller at orienteringsklubber og idrettslag har opplevd en voldsom vekst av nybegynnere som gjerne vil finne ut hva dette er for noe. Turorientering er en av de få idrettene som det er mulig å drive med fullt og helt i disse koronatider.

Seks kart i en konvolutt. Og med ulik vanskelighetsgrad. Foto: Mette Bugge

Kan drives av store og små

Sjakkeksperten Torstein Bae er en av dem som har tatt opp denne fritidsaktiviteten etter at han selv fikk barn. For idretten kan drives av store og små. Det er enkle poster og korte avstander mellom dem på noen av kartene.

Per-Ivar Nikolaisen i Oppsal sier at klubben per nå har solgt mer enn det man gjorde i hele fjor.

– Vi har per nå nærmere 1400 konvolutter som er ute. Vanligvis selger vi rundt 1200 i løpet av en hel sesong. Forklaringen er at folk har et sterkt behov for å komme seg ut og få frisk luft. Så tror jeg de også har lyst til å ta andre stier og veier enn de ellers har lyst til å gjøre. Folk ser at det er en fin måte å komme seg unna køene på, sier Nikolaisen.