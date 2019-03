Skiforbundet svarer på misbruksanklager: – Lite treffende

Konflikten bunner i at Kristoffersen vil ha et Red Bull-klistremerke på hjelmen. Det er hans personlige sponsor. Problemet er at Norges Skiforbund har solgt hjelmrettigheten til Telenor.

Kristoffersen mener at en større Red Bull-avtale vil åpne døren til et nytt omfattende støtteapparat og en trygghet etter endt karriere for ham selv.

Skiforbundet frykter hva som vil skje med deres landslagsmodell hvis Kristoffersen får medhold. Da er de redd for at sponsorpengene forsvinner ut av forbundets hender.