Daniels dom: «Derfor skapte Start så mange sjanser»

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

I dag var det dekket bord for makrellfotball. Jim Rune Bjorvand hadde laget en strålende dokumentar for å hylle Myggen som fylte 50 år. Gamle lagkamerater var invitert til fest, og et herlig pauseshow var planlagt.

Hva kunne gå galt?

To minutter inn i kampen var optimismen snudd på hodet. Et langt kast fra Stjørdals/Blink, et par tapte dueller i egen boks og 0-1. Nok en motbakke for allerede hardt prøvede Start-spillere.

Responsen fra spillerne i gult var heldigvis god.

Martin Ramsland klinket inn 1-1 etter at Schulze og Sjøkvist tok for seg i motstanderboksen, og litt senere var Sjøkvist selv frempå og ekspederte inn 2-1 til stor jubel på Sparebanken Sør Arena.

Selv om Stjørdals-Blink hadde en gigantmulighet til å utlikne før pause, ble det mye å glede seg over utover kampen.

Start puttet fire på hjemmebane. Tre av dem etter nydelig angrepsspill hvor ballen enkelt kunne settes i mål av sultne Start-gutter. Det ser ofte enkelt ut, men hvordan kom Start-spillerne til disse gunstige situasjonene?

Et kjedelig ord som offensive omstillinger kan være med å forklare hvorfor Start puttet det ene lekre målet etter det andre.

Og hva er offensive omstillinger?

Det er hvor fort du klarer å reagere fra forsvarsmodus til angrepsmodus i det laget ditt vinner ballen.

Forskjellen på om du reagerer fort eller sent vil avgjøre om laget ditt kan skape en sjanse, eller om det blir slått en støttepasning med en påfølgende lang ball fra keeper eller en forsvarsspiller uten alternativer.

De gangene Start vant ballen mot Stjørdals-Blink var det helt tydelig at de 3-4 nærmeste spillerne sprintet i angrep for å komme i forkant av sin oppasser.

Det som skjer videre er at spilleren som vinner ballen alltid har spillere på full fart fremover å spille til, slik at det blir tempo i angrepsspillet. Den store fordelen med å omstille fra forsvar til angrep på denne måten er at spilleren som blir spilt gjennom ofte får et godt alternativ stormende foran mål. Slik som Schulze på 3-1 eller Markovic på 4-1. De trengte nesten ikke kikke opp en gang. For de visste at en lagkompis kom til å være først på ballen.

Sånn bygger man et lag som stoler på hverandre. Et lag som vet hvor de har hverandre.

Laget så også ut til å begynne å stole på hverandre med ball utover kampen.

Vegard Bergan, Peter Reinhardsen, Henrik Robstad og de andre spillerne hadde fått beskjed om å tørre med enn de gjorde mot Raufoss sist. Noen skjønnhetsfeil ble det, og det er fortsatt massevis å gå, men ettersom kampen skred frem var det stadig flere som tok retningsbestemte mottak forbi presset til motstanderen. Det tyder for meg på at spillerne hadde troen på det de holdt på med.

En spiller uten selvtillit stopper ballen og kikker rundt seg etter alternativer. En spiller med troen på seg selv tar med ballen fremover eller i den retningen han ønsker med sin første berøring. Her var det klar fremgang å spore, og la oss bare håper at Start-spillerne tar med seg denne troen på eget spill og egne ferdigheter inn i det som blir et lite avbrekk fra OBOS-fotball de neste ukene.

Til slutt vil jeg hylle to spillere som har fått litt kritikk denne sesongen:

Martin Ramsland og Sander Sjøkvist.

Ramsland hadde mot Stjørdals-Blink tre målpoeng i en kamp for første gang siden Åråsen i 2019 og var virkelig påskrudd.

Han står nå med fem mål og fire målgivende pasninger for et lag som har slitt fælt. Ikke så verst det?

Sander Sjøkvist var for andre kamp på rad blant de best aktørene på banen, og viser en tro på seg selv jeg ikke har sett tidligere. Han har i tillegg lagt til en fightervilje i spillet, og dette kan gå mot et skikkelig gjennombrudd for Sjøkvist, noe som er veldig gledelig.

Det er ingen grunn til å ta av etter å ha slått Stjørdals-Blink, men dette var en enormt viktig seier, og et steg i riktig retning. Både spillemessig og om man ønsker å se på tabellen.