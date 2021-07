TIL sliter – men denne tabellen forteller en helt annen historie

– Ingen tvil om at vi kunne hatt flere poeng.

Fra venstre: Gaute Helstrup som intervjues etter 0–3 tap mot Haugesund. August Mikkelsen på hjemmebane mot Kristiansund. Foto: Fotograf: Jan Kåre Ness og Rune Stoltz Bertinussen

Per dags dato ligger TIL på 13. plass med ni poeng. To poeng foran Mjøndalen og tre poeng bak Strømsgodset. 19 kamper gjenstår. Men ifølge analyseverktøyet Wyscout kunne virkeligheten vært annerledes.

Wyscout har en egen statistikk over det de kaller «forventede poeng». Hvor TIL ligger langt bedre an enn på den tabellen som gjelder.

TIL burde ifølge Wyscout hatt nesten 16 poeng som ville gitt dem 5. plass på tabellen. Kun Bodø/Glimt, VIF, Molde og RBK ligger foran «Gutan». For noen kan tallene nesten virke surrealistiske ut, men statistikken viser at TIL har holdt godt følge med motstanderne gjennom kamper tidligere i sesongen.

– Det positive å dra frem er jo at innholdet viser at det har vært jevnt, noe som er bra, sier TIL-treneren til iTromsø.

Fakta FAKTA: Forventede poeng i Eliteserien: Bodø/Glimt (24,6) VIF (23,4) Molde (23,1) RBK (16,8) TIL (15,7) Viking (15,5) Strømsgodset (14) LSK (14) Sarpsborg 08 (13,3) Brann (12,5) KBK (12,4) Sandefjord (12,3) Haugesund (12,1) Odd (11,7) Mjøndalen (9,3) Stabæk (6) Kilde: Wyscout. Eliteserien i dag: Molde (26) Bodø/Glimt (24) VIF (20) KBK (20) Viking (17) RBK (16) Odd (16) LSK (16) Haugesund (15) Sandefjord (12) Sarpsborg 08 (12) Strømsgodset (12) TIL (9) Mjøndalen (7) Stabæk (6) Brann (5) Les mer

I tillegg viser statistikkverktøyet at TIL har 14,6 forventede mål baklengs, men har sluppet inn 20. De har også scoret 10, men hadde forventet nesten 15 mål. Dette avslører at TIL ikke setter sjansene de får, i tillegg til å slippe inn for mange baklengs.

– Interessante tall

Alt dette er noe TIL ønsker å forbedre.

– Hvis vi går inn og ser på avslutningene imot oss tidligere ser man at det ofte er litt for store avstander mellom motstanderen med ball og TIL-spillerne. Dette er noe vi blir å ha fokus på videre, sier TIL-treneren.

– Vi må generelt være tettere på motspillere i egen 16. meter. Det handler også om avstander internt, både i forsvarsleddet og midtbane for å gjøre avslutningene imot vanskeligere, legger han til.

Etter 0–3 tap mot Haugesund og Odd og ett innkassert poeng mot KBK, ser det tynt ut like før seriepausen etter oppgjøret mot RBK den 18. juli.

– Mål fra tre meter skal ikke skje

Førstescoringen til Haugesund, der en motspiller fikk stå umarkert like foran mål, og headet inn ledelsen, var treneren ikke spesielt «happy» med.

– Vi spiller et sonespill. Derfor legger vi ikke skylden på noen, men det er et felles ansvar å markere. Vi skal uansett ikke slippe inn umarkerte headinger fra tre meter, sier Helstrup til iTromsø.

Både TIL og Brann trenger en seier, når lagene møtes i Bergen lørdag kveld.

– Det blir en artig match. Tabellen ligger jo der og det gir oss ikke så veldig mye av å titte på den uansett vinn eller tap, men vi vet at den er der.

– Det gjelder å finne det rette tenningsnivået og det tror jeg vi skal klare. Dette er jo en kamp som gir gode muligheter for begge lag, så det ser mye bedre ut hvis vi klarer å ta poengene, tilføyer Helstrup.

– Hvordan skal dere slå Brann?

– Vi skal forberede oss på å forsvare når dem «trøkker», fordi det kommer til å skje i perioder. Så er det jo også fullt mulig for oss og kjøre dem, og da gjelder det å forsyne seg, avslører Helstrup.