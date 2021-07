Ringte nøkkelspiller før han signerte for Start: – Det ga meg troa

Start henter den nederlandske midtstopperen Luc Mares. Før overgangen tok 24-åringen en telefon til en av Starts nøkkelspillere.

Luc Mares er Starts nye midtstopper. Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA

– Jeg gleder meg til å få en ny start i karrieren. Det blir spennende å flytte til Norge og bli kjent med et nytt land og nye folk, sier Luc Mares til Fædrelandsvennen.

Start bekreftet onsdag formiddag at de har hentet den nederlandske midtstopperen fra MVV Mastricht, hvor han har vært kaptein. Stopperen har undertegnet en kontrakt ut 2023 med Start, og dersom alt går etter planen vil han lande på Kjevik i morgen.

– Det var ti dager siden at jeg fikk vite at de var interessert i meg. Jeg snakket med treneren på telefon, og fikk et godt inntrykk. Jeg likte planene han la fram. Det gjorde meg nysgjerrig, og etter det gikk alt ganske raskt, sier Mares.

Midstopperen kommer til å bli lagkamerat med en annen nederlender i Start, Mohamed El Makrini. Mares sier at han tok en telefon til El Makrini da han fikk vite om interessen fra sørlendingene, og at den erfarne spilleren sa mye positivt om Start.

– Han fortalte meg mye bra om klubben. Han sa at treneren har en klar plan for spillet og måten han liker at laget skal spille fotball på, så det ga meg troa på at dette var en riktig overgang, sier nederlenderen på telefon til Fædrelandsvennen.

Mohamed El Makrini sier han ikke kjenner spilleren Luc Mares veldig godt.

– Jeg snakket med ham om IK Start og Kristiansand. Han virket som en veldig fin fyr, skriver El Makrini i en tekstmelding til Fædrelandsvennen.

På spørsmål om hvordan han beskriver seg selv som spiller, svarer Mares:

– Jeg ønsker å ta med meg erfaring og lederskap fra Nederland. Jeg er 24 år, men har allerede spilt mange kamper på dette nivået. Jeg er god og rolig med ballen og har et godt overblikk. Så har jeg bra forståelse defensivt. Det er noe jeg hørte treneren også liker.

Forslag fra Lars Tjærnås

– Luc er en nederlandsk midtstopper som er flink til å behandle ballen. Han er godt skolert i den delen av spillet. I tillegg er han en bra forsvarsspiller, god med begge bein og en ledertype, sier Sindre Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

– Hvordan fant dere denne spilleren?

– Det er flere som har kryssjekka ham. Det kom et forslag fra Lars (Tjærnås), og så har det vært flere som har sjekket om det kunne passe for oss. Det har det vist seg å gjøre, forteller treneren, som sier at han har fått et godt inntrykk av Mares.

– Han virka rett og slett som en vanvittig bra type. Jeg fikk tatt en prat med ham, og han hadde lyst til å komme til oss, sier treneren.

Lars Tjærnås skriver dette i en tekstmelding til Fædrelandsvennen:

– Vi har vurdert han ut fra de kriteriene Sindre og klubben har satt opp at en stopper bør ha. Det er en spiller jeg har sett tidligere, og har fått referanser fra folk som har spilt med ham og speidere/sportsdirektører i Nederland ved siden av.

Fornuftig økonomi

Mares står oppført med 121 kamper for MVV Mastricht, men ifølge nettstedet RTV Mastricht takket han nei til ny kontrakt med den nederlandske klubben. Dermed henter Start den høyreiste midstopperen uten å betale en overgangssum.

– Det er fornuftig økonomi i det. Vi betaler ingen overgangssum, og for oss er det viktig å ha fokus på den økonomiske strukturen i klubben. Det gjelder både på kort og lang sikt, sier Tjelmeland.

Mares spilte 35 kamper forrige sesong for klubben som endte på 11. plass i nederlandsk 1. divisjon. Han har totalt over 170 kamper på nest øverste nivå i Nederland.

