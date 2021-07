Donn kjempet tappert, men det holdt ikke. Jerv videre i cupen

Donn tok ledelsen mot Jerv, men Grimstad-klubben snudde og vant.

John Olav Norheim ble matchvinner, da Jerv slo Donn 2–1 på Kristiansand stadion. Foto: Shayan Jalilian

Donn-Jerv 1–2 (0–0): – Vi hadde ballen mest og forventet at de ville bli slitne utover i kampen. Vi hadde vel seks, syv sjanser, mens det for Donn ble mest en forsvarsskamp. Vi vinner fortjent til slutt, sier Jerv-trener Arne Sandstø til Fædrelandsvennen.

3. divisjonslaget Donn tok søndag kveld imot 1. divisjonsslaget Jerv til cupkamp på Kristiansand stadion. Klubben fra Lund tok tidlig ledelsen i andre omgang, men Jerv ble for sterke utover i kampen og tok seg til slutt videre etter 2–1-seier over Donn.

– Nå er vi selvsagt skuffet. Vi var ikke dominerende, men vi ledet fram til det var spilt 77 minutter. Det er irriterende å se måten vi slipper inn på, men ser du bort fra det er jeg superfornøyd. Vi blir tappet for krefter, men vi forsvarer oss heroisk, sier Donn-trener Rolf-Martin Skonhoft, som nesten ledet laget sitt til en cupbombe søndag kveld.

Kantspiller imponerte

Vertenes Andreas Sersland spilte en kamp han sent vil glemme. 23-åringen plagde Jerv-forsvaret med sitt enorme tempo og arbeidskapasitet, og ti minutter ut i andre omgangen sendte han Donn i ledelsen alene med keeper. Slik beskriver han situasjonen:

– Jeg var redd for at dommeren skulle blåse, men når han ikke gjorde det, fikk jeg nesten litt for god tid. Jeg så at keeperen var langt ute, så da var det bare å prøve, forteller Sersland til Fædrelandsvennen, før han skryter av sine lagkamerater.

– Hvis vi gir det vi har, så kan vi være på nivå med dem på noen områder. Det gjelder løping og tempo, så det er gøy å se at vi klarte oss på dette nivået, sier kantspilleren.

Jerv-trener Sandstø skryter av Sersland etter kampen.

– Donn har to, tre angrep som er fine. Jeg synes han venstrekanten er kvikk og fin. Han er rask og var et uromoment på siden.

Slik var kampen

Jerv hadde initiativet i første omgang, mens hjemmelaget lå dypt og forsvarte seg. Donn klarte ikke å utrette det store med ballen, og de få gangene de angrep gikk det et sus gjennom tribunen, hvor 200–300 tilskuere hadde tatt turen.

Etter drøye 20 minutter kom Boubacar Konté til et skudd fra skrått hold, men avslutningsforsøket gikk like til side for mål. Et kvarter senere headet Ikhsan Fandi ballen i mål, men scoringen ble annullert for offside.

Benjamin Sundo i midtforsvaret til Donn viste sine gode egenskaper defensivt, men fem minutter før pause holdt han på å rote det til. Stopperen mistet ballen og serverte Jerv en farlig mulighet, men skuddet til venstreback Iman Mafi gikk i stolpen.

Sendte supporterne til himmels

Ti minutter ut i andre omgang sendte Donn-spiller Andreas Sersland supporterne til himmels. Dommer blåste fordel etter en situasjon på midtbanen, kantspilleren fikk et fint gjennomspill og lobbet ballen iskaldt over Olsvoll i Jerv-målet. 1–0 til Donn og det lå an til en real cupbombe.

Jerv sleit med å skape sjanser i andre omgangen mot et Donn-lag som var godt organisert. Donn-spillerne fikk energi av scoringen, og spesielt Sersland sto fram med sitt enorme tempo og arbeidsmoral på kanten.

Men klubben fra Lund hadde ikke spilt en tellende kamp siden siste serierunde i oktober 2019. De ble slitne utover i omgangen, og et kvarter før slutt skulle utlikningen komme. Kristian Novak slo et strøkent innlegg dypt i banen, som Fandi på vakkert vis omsatte til scoring med pannebrasken.

Donn-spillerne jubler etter å ha tatt ledelsen mot Jerv i 1. runde av cupen. Foto: Shayan Jalilian

Trakk det lengste strået

Gjestene fra Grimstad presset på i sluttminuttene, og drøye fem minutter før slutt falt avgjørelsen. Mafi slo inn et fint innlegg, som John Olav Norheim ekspederte i mål. Donn kjempet godt gjennom hele kampen, men det holdt akkurat ikke.

Dermed er Start, Fløy, Arendal og Jerv sørlandsklubbene som er klar for 2. runde i cupen, som spilles kommende helg.

av Shayan Jalilian DEL Lufta har gått ut av Donn nå. Jeg skal få ut et referat. Bare følg med på Fvn.no utover kvelden for reaksjoner. Det er et par minutter igjen av ordinær tid på stadion.

av Shayan Jalilian DEL Det er lagt til seks minutter.

av Shayan Jalilian DEL Så går Jerv opp i ledelsen! Fint innlegg av Mafi, og en enda bedre heading av Norheim.

DEL Start blir nok harde i høst når forsterkninger kommer! Men det hadde vært artig med Donn-Start i neste!!! Neste er vel til helga? Asbjørn Neste cup-runde er kommende helg, ja. av Shayan Jalilian

av Shayan Jalilian DEL Furtado drar seg innover i banen. Slår inn mot luftens baron Fandi, men Donn får rensket unna.

av Shayan Jalilian DEL Jerv har tatt over nå. Donn-spillerne virker veldig slitne, noe som er forståelig.

DEL Dét var dét. Takk til Donn for at dere møtte opp. Agder Øst

av Shayan Jalilian DEL Fandi utlikner for Jerv. Et vakkert hodestøt av angrepsspilleren.

av Shayan Jalilian DEL Det er et kvarter igjen. Spenningen er til å ta og føle på nå.

av Shayan Jalilian DEL Målscorer Sersland har løpt seg tom. Blir byttet ut.

DEL Var Tore Ulstein skadet siden han ble byttet ut? Geir Det så ikke sånn ut. av Shayan Jalilian

av Shayan Jalilian DEL Dette Donn-laget imponerer, men for meg er det tre spillere som har stått fram ekstra: Udjus, Sundo og Sersland. Virkelig imponerende å se måten de leverer på.

av Shayan Jalilian DEL Sersland fortsetter å plage vettet av Jerv-forsvarerne. Blir lagt i bakken nå.

DEL Hadde vært gøy omDonn klarer dette.🙂 Bjørn Bakke

av Shayan Jalilian DEL Så får Jerv en sjanse. Fandi får skutt fra kloss hold, men den triller til side for mål.

av Shayan Jalilian DEL Jerv har altså Fandi, Pibe, Campos og Furtado på banen samtidig, men skaper ingenting for øyeblikket. Det er i overkant av 20 minutter igjen av dette spennende oppgjøret.

DEL Hvordan har Anel vale i IC på Donn klart seg? Følger litt med på han men kunne desverre ikke komme å se kampen. Bjørn Bakke Jeg synes han har vært solid. Jobber knallhardt defensivt, som alle andre på Donn. Det er mange spillere som har stått fram på dette laget. av Shayan Jalilian

av Shayan Jalilian DEL Jerv-treneren diskuterer hyppig med sin assistent på sidelinja.

av Shayan Jalilian DEL Det er en liten halvtime igjen. Sandstø virker litt mer stressa nå.

av Shayan Jalilian DEL Campos pisker inn et frispark, men Donn klarerer.

