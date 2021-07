Spania-marerittet fortsetter for håndballgutta: – Dritbittert

TOKYO/OSLO (VG) (Spania – Norge 28–27) Norge gjorde en av sine aller beste kamper, men gikk på et nytt tap mot marerittmotstander Spania. Vinnermålet kom på straffe i siste sekund.

HARDE TAK: Sander Sagosen og de andre håndballgutta klarte ikke beseire Spania denne gangen heller.

– Dritbittert, beskriver Sander Sagosen til VG.

– Det er ekstremt surt. Vi fortjener mye mer, følger Torbjørn Bergerud opp.

– Jeg er skuffet. Jeg synes vi egentlig er det beste laget. I store deler av kampen er bedre enn Spania. Vi burde ledet med mer til pause. Vi kommer til veldig mange gode sjanser fra seks meter, men bommer for mye, mener Christian O’Sullivan.

Før dagens OL-oppgjør hadde Norge en fryktelig statistikk mot Spania. Null seirer, én uavgjort og 17 tap siden Roger Kjendalen scoret ti mål da spanjolene ble slått i EM-kvalifiseringen i 1997.

Senest i januar tapte Norge VM-kvartfinalen mot Spania med 26–31. Nå ledet de norske spillerne ved pause, men måtte tåle et nytt sviende nederlag.

Landslagssjef Christian Berge var ikke bare skuffet. Han var også litt glad.

– Jeg mener vi spiller en jævlig god kamp, sier han til VG.

– Vi låser opp forsvaret til Spania slik at vi kommer til skudd fra seks meter nesten hele tiden. Det har vi har aldri gjort før. Forsvaret og Torbjørn (Bergerud) står grisebra. Jeg er spent på hva jeg ser når jeg går gjennom statistikken fra denne kampen, sier han.

Norge fortsetter OL mot Argentina onsdag. Spania- tapet er ingen katastrofe for resten av mesterskapet. Fire nasjoner går til kvartfinalen og Norge er høyst sannsynlig videre med seire mot Brasil og Argentina.

– Vi gjorde et vanvittig bra forsøk. Vi spilte Spania rundt i perioder, mener han.

– Norge fortjente noe annet i dag, men vi var bedre i noen små detaljer på slutten, sier Spania-stjernen Aleks Dujsjebajev til VG etter spanjolenes andre ettmålsseier i Tokyo.

– Norge har veldig bra lag som spilte langt bedre enn i VM.

– Dere var litt heldige?

– Nei, nei, nei. Jeg syntes vi fortjente seieren. Vi slåss og ledet praktisk talt i hele 2. omgang, sier Dusjsjebajev som mener Norge «hadde gjort veldig gode forberedelser» mot det spanske forsvarsspillet.

Han skaffet Spania den avgjørende straffen, og Aleix Gomez ordnet spansk seier i siste sekund. Etter kampen var det diskusjoner om det skulle vært dømt for skrittfeil i forkant av den avgjørende straffen på nettopp Dusjsjebajev.

– Det føles som en skrittfeil på en av de spanske. Jeg føler at vi gjør alt bakover, men de får ballen inn til strek og får straffe, sier Harald Reinkind til VG.

– Det føles urettferdig på slutten i dag. Jeg vet ikke om vi blir bortdømt, men det er et par avgjørende situasjoner som går mot oss. Vi blir uansett utrolig hardt straffet på slutten. Det er forskjellen på seier og tap, fortsetter han.

I Discoverys studio konkluderte Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad og tidligere landslagsspiller Ida Alstad med at straffen var «grei».

– Han tar tre skritt, hopper opp og lander på to bein. Sånn er gamet, de har sikkert en annen oppfatning enn meg, sier Sander Sagosen som uansett ikke vil bortforklare et nytt tap:

– Vi spiller for å vinne, og kan bare takke oss selv. Vi brenner for mange sjanser. Vi kommer oss til klare sjanser fra seks meter, men brenner, brenner og brenner.

Norge åpnet glimrende, og ledet 3–0 i åpningsminuttene. Berges menn hadde kommandoen i hele omgangen bortsett fra da det sto 11–11 en kort periode. På det meste var ledelsen oppe i fire mål.

– Det overrasket oss, sier Aleks Dujsjebajev.

Da lagene tok pause var det 14–13 til Norge, men Magnus Fredriksens skudd kunne gitt to måls ledelse dersom ballen hadde sneket seg i nettet et kvart sekund tidligere.

Helt bakerst var Torbjørn Bergerud i kjempeslag, og reddet syv av ni skudd fra distanse.

STERK ÅPNING: Sander Sagosen jubler etter å ha sendt Norge opp i ledelsen tidlig i kampen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Men i andre omgang tok Spania over. Keeper Rodrigo Corrales reddet «alt», og etter ni minutter var det spansk tomålsledelse. Da tok Berge timeout, og ga klar beskjed:

– Pust! Vi kommer til mange gode sjanser! Det handler om å sette dem.

Sagosen reduserte umiddelbart, men Norge fant ikke helt flyten før henholdsvis Kristian Bjørnsen og Sagosen utlignet til 21–21 og 22–22 midtveis i 2. omgang.

Men så sprakk det skikkelig, og Spania scoret tre kjappe og ledet 25–22 med ti minutter igjen.

SINT SAGOSEN: Sander Sagosen fyrer seg opp etter en duell som ender med spansk utvisning. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Da viste Sagosen seg frem igjen. Først tente han på alle pluggene i en duell som førte til spansk utvisning, og så banket han inn reduseringen.

I det 26. minutt surret Spania det til med et feil bytte. Det ble to minutters utvisning, og straffe – som Jøndal satte i mål og reduserte til 25–26.

Bjørnsen sørget for at Norge holdt følge da han satte ballen i tomt mål til 26–27 med to minutter igjen å spille.

Norge tok timeout med 52 sekunder igjen. Berge tok ut keeper for å spille syv mot seks. Norge fikk straffekast med 34 sekunder igjen å spille. Jøndal satte den og utlignet til 27–27.

– Det er skuffende når vi spiller en så god kamp og har muligheten til å slå Spania, sier toppscorer Jøndal. Han scoret ni mål, men bommet sine tre skudd i perioden da Spania overtok initiativet i første halvdel av 2. omgang.

– Sånn er det ofte når en målvakt kommer i flyten. Da sitter det litt i hodet på oss og jeg skal score på de jeg har, sier venstrekanten til VG.

Med 28 sekunder igjen tok Spania timeout. Tre sekunder før slutt fikk Spania straffe, og Bergerud var sjanseløs på avslutningen fra Aleix Gomez.

PS! Sagosen ble norsk toppscorer med seks mål, mens Trejo Figueras scoret ti ganger for Spania.