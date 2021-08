Festfotball på Lerkendal: – Klart årsbeste fra RBK

Rosenborg stormet ut av startblokkene og sørget for at de frammøtte på Lerkendal fikk valuta for pengene.

Dino Islamovic scoret i åttende kamp på rad da han doblet ledelsen mot Domzale. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Rosenborg – Domzale 6–1 (4–1)

I regn, torden og lyn tok Rosenborg sin syvende strake seier. Hjemmelaget leverte gnistrende fotball da slovenske Domzale ble rundspilt i 3. kvalikrunde i Conference League.

Dino Islamovic leverte to scoringer, mens Emil Ceïde danset rundt på vingen og noterte seg for to målgivende.

Sist gang Rosenborg vant syv kamper på rad var i mai 2018, med Kåre Ingebrigtsen som trener.

Med 6–1 har RBK et glimrende utgangspunkt til returkampen i Slovenia 10. august. I en siste playoff-runde er det Rennes som vil bli motstanderen.

Brakstart

I likhet med været startet Rosenborg med et skikkelig brak. Hjemmelaget presset fra start og scoringen kom allerede på den første sjansen.

Carlo Holse fikk med ballen til dødlinja og slo inn langs gresset. Adam Andersson kom stormende fra sin backposisjon, og hamret til på innlegget Holse hadde slått 45 grader ut. Svensken satte ballen kontant ned i høyrehjørnet.

– Det er spilt syv minutter og det står 1–0. Det er en drømmestart, utbrøt kommentator Ole Sagbakken.

Adam Andersson fikset en drømmestart for Rosenborg. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

18 minutter var spilt da Domzale var frempå for første gang. Avslutningen var svak og André Hansen ble aldri satt skikkelig på prøve. RBK var fortsatt klart best også etter 1–0-scoringen.

Fortsatte målformen

Akkurat etter halvspilt førsteomgang vartet Rosenborg opp med ny flott angrepsfotball. Alexander Tettey startet det hele med en langpasning adressert Holse. Dansken spilte fint gjennom til Vebjørn Hoff, som hadde løpt ned mot dødlinja.

Hoff slo inn, via keeper, og på bakerste stolpe kunne Dino Islamovic enkelt doble ledelsen for RBK. Montenegrinerens åttende kamp på rad med nettkjenning.

– Islamovic er der en målsnik skal være, kommenterte Sagbakken.

Dino Islamovic havnet selv i garnet etter å ha satt inn 2–0. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Kampuret på Lerkendal viste 33 minutter da Rosenborg gikk opp til 3–0. Emil Konradsen Ceïde hadde fått tillit fra start, og viste seg frem på venstrevingen. 19-åringen slo inn mot Islamovic, som presset en Domzale-forsvarer til å sette ballen i eget mål.

– Game, set, match! skrek Sagbakken i kommentatorbua.

– Til nå har denne førsteomgangen vært klart årsbeste fra Rosenborg, konkluderte ekspertkommentator Bent Skammelsrud.

Reitan-scoring og redusering

Rosenborg ville ikke si seg fornøyde med 3–0 til pause, og la like gjerne på med én til.

Nok en gang var lynraske Ceïde involvert. 19-åringen skrudde på turboen og siktet innlegget mot Islamovic. Spissen nådde ikke ballen, men bak han kom Erlend Dahl Reitan og hamret inn 4–0.

– Det er ren overkjørsel, sa Skammelsrud - og la til:

– Det er ingen som klarer å følge Ceïde når han setter på farten.

De frammøtte i Kjernen ga mye lyd fra seg da RBK vartet opp med festfotball. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Enes Alic reduserte for gjestene da han driblet seg vakkert forbi og banket inn en redusering like før pause. Dermed var stillingen 4–1 da lagene tuslet inn til garderoben.

– Dette har vært en fantastisk førsteomgang. Klart årsbeste fra Rosenborg, slo Skammelsrud fast.

Mål etter 17 sekunder

Om førsteomgang startet bra, ble andreomgang åpnet minst like bra. Ceïde snappet ballen etter feil i det slovenske forsvaret.

Vingen trillet ballen rolig tilbake til Islamovic, som skrudde inn 5–1 fra 18 meter. 17 sekunder tok det fra dommeren satte i gang omgangen til ballen lå i nettet.

– Meget bra av begge to. Der kom spikeren i kista, kommenterte Skammelsrud.

Dino Islamovic og Emil Ceïde leverte begge til meget gode børskarakterer torsdag kveld. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Carlo Holse og Edvard Tagseth gikk begge av etter timen. Inn kom nysigneringene Olaus Skarsem og Noah Holm.

Hjemvendte Skarsem kom til avslutning tidlig etter å ha entret gresset. Indreløperen kom seg inn i boksen og satte Domzale-keeperen på prøve.

Domzale fikk lov til å mer ball den siste halvtimen. Rosenborg så ut til å være meget fornøyde med 5–1 og forsvarte seg med lave skuldre.

Men med en sulten hjemmedebutant var det én scoring til på lur.

Noah Holm ble servert av Dahl Reitan inne i feltet. Spissen viste høy klasse da han banket til på halv volley opp i det venstre hjørnet.

Noah Holm debuterte på Lerkendal med scoring. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

– Nydelig scoring! Det gjorde sikkert godt for Noah Holm, sa Sagbakken.

20-åringen som kom fra portugisisk fotball fikk dermed æren av å avslutte kvelden med sin første scoring i RBK-drakt.

Publikum reiste seg i sluttminuttene. Rosenborg fikk stående applaus.