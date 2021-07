AaFK-spiller kan være ute med bruddskade i ukevis

Oscar Solnørdal følte han var på gang igjen, men så kom skaden som gjør at han må holde seg unna fotballbanen en periode.

Oscar Solnørdal fikk sjansen fra start i første seriekamp mot Bryne, men ble tatt av til pause. Etter det har det kun blitt to innhopp på midtbanespilleren. Nå er det usikkert når han er tilbake på banen igjen. Foto: Marius Simensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det starta med at Solnørdal kjente noe i foten to dager før kampen mot Åsane for nesten to uker siden. Han trodde ikke det var så ille, at det var noe som kom til å gå over av seg sjøl. Midtbanespilleren kom inn på overtid i kampen mot Åsane.

– Dagen etterpå våknet jeg med smerter i foten, som gjorde at det var vondt å gå på den. Tirsdag i forrige uke ble det tatt en MR og torsdag kom svaret. Det er selvfølgelig tungt å få beskjed om at du ikke kan spille framover, sier Solnørdal til Sunnmørsposten.

Tretthetsbrudd

– Det er snakk om et brudd i framfoten, eller tretthetsbrudd i tredje metatars som det heter. Det er belastningsskade, forklarer AaFK-trener Lars Arne Nilsen.

– Det var synd at Oscar skulle få det nå, for jeg synes han var på gang igjen. Han var god i vinter, men hadde så en liten periode der han stanget litt.

– Hvor lenge blir han ute?

– Det kan være snakk om seks uker. Oscar har trent mye og hardt, og da kan en slik skade oppstå hos unge spillere som trener mye. Det var kjedelig for både han og oss, sier Nilsen.

Håper på raskere retur

– Jeg håper det gror raskt og at det føles bra tidlig, slik at jeg kan komme tilbake raskere enn planlagt, sier 18-åringen.

Solnørdal fikk sjansen fra start i serieåpningen mot Bryne i midten av mai, men han ble byttet ut allerede til pause. Etter det har han kun fått 14 minutter mot Sjørdals-Blink og et innhopp på overtid mot Åsane.

Vil spille mer

– Det er selvfølgelig slik at jeg ønsker å spille mest mulig, så jeg er ikke fornøyd med hvordan starten på sesongen har vært for min del. Det har vært litt tungt, sier han.

Midtbanespilleren skrev i mars under ei treårskontrakt med AaFK. Før det var 2. divisjon det høyeste han hadde spilt.

– Det var tungt å få den skaden nå, for jeg var litt på gang igjen og hadde fått et par innhopp jeg skulle bygge videre på. Jeg håper å komme sterkere tilbake igjen, sier han.