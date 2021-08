Superstjernen Armand Duplantis: – Måtte gjennomgå mye hat

TOKYO/OSLO (VG) Den svenskamerikanske stavyndlingen Armand «Mondo» Duplantis satte amerikanske sinn i kok etter at han valgte å representere Sverige i OL.

SUPERSTJERNE: Armand Duplantis har lenge vært rangert som verdens beste friidrettsutøver uansett gren – før Karsten Warholm overtok den nylig. Her før OL-åpningen natt til lørdag. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

– Jeg måtte gjennomgå mye hat og høre ting jeg ikke hadde forventet fra folk. Mange var misfornøyd fordi jeg fordi jeg konkurrerte for Sverige. Jeg antar de var amerikanske, men jeg ville ikke lese noe av det, sa svensk-amerikaneren etter et Diamond League-stevne i 2018.

Årsaken til den påstått amerikanske harmen er at Duplantis er født og oppvokst i Lafayette i den amerikanske delstaten Louisiana, men representerer Sverige – en avgjørelse tatt av strategiske årsaker, ifølge New York Times. Det amerikanske nåløyet er tettere inn mot OL.

– Jeg kan ikke si at det ikke var i bakhodet mitt. Hver gang skjer det enten noe uforutsett eller så kommer det en ukjent utøver opp som ingen kjenner til, sier faren Greg Duplantis, selv en habil stavhopper, til avisen om uttakskonkurransen.

I Sverige ville han sikre sin plass med langt mindre konkurranse og samtidig få en mer tilpasset oppladning til lekene – der han nå er soleklar favoritt til å sikre gullet. Han satte verdensrekord både innendørs (6,18 meter i Glasgow) og utendørs (6,15 meter i Roma) i 2020.

KUNGEN: Armand Duplantis over lista i mars. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Svenskamerikansk

Historien om Duplantis startet egentlig med at mamma Helena Hedlund fra Avesta i Dalarna skulle velge utdanningssted i 1985. Valget falt på Louisiana State University – og der traff hun Greg, som skulle bli hennes mann. Det er på skolen her de har trent sin sønn Armand «Mondo» Duplantis.

Han kom til verden den 10. november 1999. Pappa Greg er gammel stavhopper og satte opp stavstativ og kjøpte «tjukkas» til guttungen. Det ble satt opp i hagen hjemme i Lafayette. Det er allerede mange år siden han var klar på at han skulle vinne både VM og OL – og slå verdensrekorden.

Alle kaller ham Mondo. Han kaller seg selv Mondo. Det var pappa Gregs italienske kompis som ga ham kallenavnet. Mondo – italiensk for «verden» – passer jo bra.

Han er svensken som aldri har bodd i Sverige.

Allerede som syvåring satte han sin første verdensrekord – for den alderen – og den rekorden har han fortsatt.

18. september 2020 ble han førstemann til å hoppe 6,15 utendørs.

– Jeg vil radere Sergej Bubka ut av historiebøkene, sa Mondo den gang.

Verdensrekorden han satte innendørs februar samme år er på 6,18. Ukraineren har uttalt at han tror amerikanersvensken kan klare 6,25.

– Bubka var nesten et mytologisk vesen da jeg var liten. Det han gjorde, virket ikke som mulig å klare. Å slå hans rekorder føles veldig spesielt, har Duplantis sagt i et intervju med BBC.

EUROPAMESTER: 18 år gamle Armand Duplantis ble europamester i Berlin – samme mesterskap som Jakob Ingebrigtsen tok sine to første seniorgull. Foto: Bjørn S. Delebekk

Modellkjæreste og millionregn

Med økt suksess: Økt oppmerksomhet, stjernestatus og sponsoravtaler. «Ingen svensk friidrettsutøver har vært i nærheten av Mondos kontrakt», sier hans svenske manager Daniel Wessfeldt til VG. Den svenske elbilprodusenten Polestar, energidrikkmerkevaren Red Bull, urmakeren Omega og klesmerket Puma er blant de største avtalene.

– Det var det absolutt beste valget å representere Sverige, for det er relativt større i Europa enn i USA. Markedsverdien er så høy den kan bli som friidrettsutøver, kanskje med unntak av Usain Bolt. Jeg skal tro han har de beste avtalene i friidretten, selv om jeg ikke har innsyn i alle avtaler, sier Wessfeldt.

Ifølge Aftonbladet får Duplantis opp mot 300 000 kroner bare for å stille i de store stevnene, og Wessfeldt sier at sponsorinntekter står for 75 prosent av 21-åringens inntekt. «I millionklassen på en enkeltavtale» er det eneste manageren vil si om hvor mye hans gullkalv kommer til å tjene på sponsoratene i år.

– Mondo er en superstjerne. Han vil bli mer og mer verdifull for oss. Og han er en kjempegutt, sier konsernsjefen i Puma, norske Bjørn Gulden, til VG.

Ikke bare sportslig og økonomisk går det bra: Han har også funnet kjærligheten med modellen Desiré Inglander, han falt for hennes «svenske sjarm» sa han til Aftonbladet da det ble «avslørt» i februar.

– For meg som person gjør det helt klart en forskjell, men jeg vet ikke om det påvirker meg som stavhopper. Kanskje blir jeg bedre, vi får se, sa han til avisen.

Allerede har Inglander rukket å «redde» Duplantis i det pågående OL. Da Mondo var på vei til å treffe sin konkurrent og venn Sam Kendricks før konkurransene begynte, ble han holdt igjen av en telefonsamtale med kjæresten – og rakk ikke møte Kendricks for den avtalte kaffen.

Like etter kom nyheten om at Kendricks testet positivt for coronaviruset og mister de olympiske lekene.

– Det kan ha reddet mitt OL, sa Duplantis til svenske medier om kjærestens telefon.

Ett mål

Han har allerede tatt sølv i VM og gull i EM. Før det vant han VM i U18-klassen og både EM og VM i U20-klassen.

Duplantis slo gjennom på seniornivå med en heidundrende EM-finale i Berlin i 2018. Han hoppet 6.05 og tok gull. Året etter ble det bare sølv i VM i Doha, men i 2020 fortsatte fremgangen med forbedre verdensrekorden innendørs to ganger – til 6,17 og 6,18 – og han gikk ubeseiret gjennom hele OL-året som ikke ble OL-år.

I 2021 har han hoppet over seks meter i fire stevner – og med 6,10 som årsbeste. Han er storfavoritt til OL-gullet når finalen går tirsdag 12.20 norsk tid – i egne og andres øyne.

– Vinne er det eneste målet. Det er det eneste jeg tenker på.