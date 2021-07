AaFK har tabelltoppen i siktet: Følg AaFK – Jerv, og chat med vår journalist

Etter frem strake kamper uten tap, hvorav fire seiere, har AaFK direkte opprykksplass innen rekkevidde. Du kan følge dagens kamp mot Jerv her, og gi dine tanker og meninger undervegs.

AaFK-trener Lars Arne Nilsen må hente frem noe ekstra i de kommende to kampene. I dag møter AaFK Jerv hjemme. Onsdag går turen til Hamar. Foto: Marius Simensen

To seriekamper igjen for AaFK før fotballferie. Det kan gi tabelltopp, eller det kan gi en høst der laget må jage for å få kontakt med topplagene igjen. I tillegg til dagens motstander Jerv møter AaFK HamKam borte kommende onsdag. Om AaFK vinner sine to kampen, og Fredrikstad avgir poeng, kan altså ålesunderne ta fotballferie på toppen av tabellen.

Dagens motstander, Jerv, har imponert så langt i sesongen. De har bare to tap på sine 11 kamper, og ligger med det på 3- plass på tabellen. Ett poeng foran de oransje. Men det er altså tett i teten. Fredrikstad på 2. plass er på samme poengsum som sørlendingene, mens det bare skiller tre poeng fra AaFK på 4. plass til HamKam på tabelltoppen.

Fällman ute

Som kjent må AaFK klare seg uten kaptein David Fällman i de to toppoppgjørene, som kan være ute i tre til fire uker etter skaden han pådro seg i forrige serierunde mot Grorud.

Ettersom Jonas Grønner måtte gi seg på torsdagens trening på grunn av en skade, kan det åpne opp for AaFKs stoppertalent Nikolai Hopland fra start i dagens kamp.

Hei, og velkommen til fotballchat fra kampen mellom AaFK og Jerv. Kampstart er kl 15.00