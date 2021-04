Ny podkast: Mistet hodet og truet med å knekke motstanderens bein: - Ankler og kne skulle ryke

Torbjørn Kallevåg er ukens gjest i podkasten Sunnmørsposten.

Torbjørn Kallevåg innrømmer at han kan slite litt med temperamentet når det koker på banen. Foto: Marius Simensen

Sunnmørsposten er tilbake med årets fjerde utgave av podkasten Sunnmørsball. Denne gangen måtte vi gjøre opptaket via Teams ettersom AaFK-spillerne lever under et strengere smittevernsregime enn tidligere, som hindrer at spillerne kan stille opp i studio som vanlig.

Tarjei Omenås og Kristian Stenerud har i denne utgaven fått besøk av Torbjørn Kallevåg, som ble hentet til klubben i starten av februar etter å ha spilt for Lillestrøm forrige sesong. Han snakker om den første tiden i AaFK, hans forventninger til sesongen og hvor lang venting på sesongstarten har vært.

Vi har også, som vanlig, gravd litt i Kallevågs fortid og sjekket hva tidligere lagkamerater har av gode historier om AaFK-spilleren. En av dem handler om hvordan Kallevåg reagerte da en motstander, som er sunnmøring, forsøkte å filme seg til et straffespark forrige sesong. AaFK-spilleren avslører også at han har kjørt i grøfta flere ganger i vinter.

Torbjørn Kallevåg var gjest i podkasten Sunnmørsball, som denne gangen måtte foregå via Teams. Foto: Skjermdump