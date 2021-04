Veton drømmer om gjenforening med broren i Viking: - Vi har snakket om det

Veton Berisha må fortsatt vente på å få spille kamper. Men Viking-spissen håper å kunne få spille kamper med folk på tribunen etter sommeren. Her fra en trening i Randaberg Arena tidligere i oppkjøringen. Til venstre Yann-Erik de Lanlay, Sondre Auklend i bakgrunnen. Fredrik Refvem

Et drøyt år etter at han kom hjem til Viking, sier Veton Berisha (26) at han aldri har vært bedre - og røper at han bærer på en drøm som kan bli virkelighet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden