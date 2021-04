Kommentator: – Jeg er redd Dæhlie sitter på svaret

Adressa-kommentator Birger Løfaldli synes Bjørn Dæhlie har gode argumenter når skilegenden vil fjerne klassisk stil. NRK-kollega Jan Petter Saltvedt er enig. Petra Thorén i Aftonbladet er uenig.

LEGENDE: Bjørn Dæhlie fotografert på Sjusjøen i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Publisert: Publisert: I går 21:30

Birger Løfaldli er imidlertid ikke så sikker på at Norge vil bli mindre dominerende. Bortsett fra Aleksandr Bolsjunov, var det ingen andre enn nordmenn som tok individuelle medaljer i herreklassen i VM nylig.

– Jeg tror ikke det vil bli så stor forskjell sånn sett. Jeg tror Norge vil dominere like mye om det kun blir skøyting, sier den profilerte langrennseksperten.

– Men for langrennssporten totalt, og spesielt i Norge, tror jeg det kan være veien å gå. Langrenn er i ferd med å bli en rikmannssport. Det fører til klasseskille, og det er høy terskel for å bli med. Ved å fjerne den stilarten som er mest komplisert, klassisk, kan en gjøre noe med det, sier Adressa-kommentatoren.

KOMMENTATOR: Birger Løfaldli i Adressa. Foto: Patrick da Silva Sæther

Han mener derfor at langrennssportens fremtid er det viktigste argumentet for å fjerne klassisk i internasjonal skisport.

– Jeg liker klassisk veldig godt, men for at sporten skal overleve og ha en utbredelse som nå, er det kanskje veien å gå. Jeg er redd Dæhlie sitter på svaret sånn sett.

Birger Løfaldli sammenligner med skihopp før V-stilen, og at det sånn kan virke bakstreversk å holde på den stilarten der løperne ikke går like fort som i skøyting.

LANGRENNSEKSPERT: Petra Thorén i Aftonbladet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Petra Thorén er profilert langrennsjournalist i svenske Aftonbladet. Hun mener – som Marit Bjørgen – at klassisk må beholdes.

– Jeg tror ikke å kutte ut klassisk er løsningen for å redde langrennssporten, sier hun.

– Det hadde snarere vært å utvanne sporten. Jeg synes den klassiske stilen er vakker og levende. De ville være å ta livet av skisportens sjel å ta bort den.

Thorén er enig med Bjørgen også når det gjelder en løsning på langrennssportens problemer:

– Jeg ser heller at løperne kan gå på samme materiale, etter som løpene iblant avgjøres i smørebodene snarere enn i sporet.

Et slikt grep ser også NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt som en mulig løsning.

– Hvis klassisk skal overleve, må man ta slike grep. Klasseskillet på smurning er så stort og det er selvdestruerende for sporten. Alt av slike utjevningstiltak bryter med toppidrettens natur, men her må vi erkjenne at en er nødt til å ta grep, sier Saltvedt til VG.

ETTERLYSER GREP: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: Torstein Bøe / NTB

Allerede etter VM i Oberstdorf skrev Saltvedt i en kommentar at det var «på tide å kutte klassisk».

Saltvedt sier til VG at han gjennom tilbakemeldinger fra leserne har merket at det er et tema som «rører noen såre følelser dypest i folkesjelen».

– Det er veldig fint å se at Bjørn Dæhlie kommer på banen. Det er ikke fordi noen egentlig vil ha bort klassisk, men alle vil at langrennssporten skal ha en fremtid også internasjonalt. Den fremtiden er ikke gitt av seg selv. Det er en erkjennelse av at man må ta grep, sier Saltvedt.

Saltvedt mener det er et tidsspørsmål før det kommer en endring.

– Langrennssporten vil ikke helt være med i tiden. En del av attraksjonen er rett og slett historien og kulturen, hvor andre idretter er veldig mye mer opptatt av fremskrittet. Langrenn vil på et vis ha med seg en ekstra dimensjon i form av å bære en kultur samtidig. Den tanken må sporten slippe, mener Saltvedt.