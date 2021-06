Sier Start kan glemme denne sørlendingen: – Han er ikke tilgjengelig

Fædrelandsvennen har satt opp en liste med kandidater til den ledige trenerjobben i Start. Men en av dem trenger ikke Start å ta kontakt med en gang, ifølge Stabæk.

Eirik Kjønø fra tiden i Grorud. Foto: Fredrik Hagen

Steffen Stenersen

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Joey Hardarson er ferdig som trener i Start og klubben må ut på trenerjakt. Her er noen aktuelle kandidater som kan ta over på permanent basis:

Eirik Kjønø

Jobb i dag: Assistenttrener i Stabæk.

Det første navnet alle roper på. Kristiansander som har løftet Grorud opp i 1. divisjon før han gikk videre til Stabæk. Er profilen Start ser etter, men har kun et halvt år bak seg i sin nye klubb.

– Han er ikke tilgjengelig, sier sportslig leder Torgeir Bjarmann i Stabæk til Fædrelandsvennen.

– Har Start tatt kontakt?

– Nei, og de trenger ikke ta kontakt heller.

Les også Myggen inn i Starts trenerteam til fredagens kamp

Morten Røssland

Jobb i dag: Trener i Åsane

Morten Røssland har virkelig fått Åsane til å spille attraktiv fotball de siste årene. Noe som ble tydelig nok en gang da Start møtte Åsane på lørdag. Har en tett relasjon med Start-investor Kjetil Aasen som kan gjøre han aktuell for jobben. Har nettopp signert ny kontrakt med Åsane ut 2024.

Morten Røssland, Åsane-trener. Foto: Jan Kåre Ness

Sindre Tjelmeland

Jobb i dag: Trener i Ull/Kisa

Morten Røsslands tidligere assistent tok over Ull/Kisa før sesongen. Har en ekstremt tydelig spillestil, men er ganske fersk som hovedtrener.

– Jeg har ikke hørt noe fra Start, sier Tjelmeland.

Ole Martin Nesselquist

Jobb i dag: Trener i Strømmen

Det unge trenertalentet har gjort seg bemerket ved måten han har klart å levere over forventning to år på rad med Strømmen. Er faglig sterk, men det er et spørsmålstegn ved om 27-åringen er klar for å håndtere forventingene ved å lede en klubb som Start.

Strømmen-trener Ole Martin Nesselquist. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Christian Johnsen

Jobb i dag: Trener i Raufoss

En ekstremt hardtarbeidende og systematisk trener. Har gjort en imponerende jobb i Raufoss de siste årene. Spillere virker å utvikle seg godt under hans ledelse med de kravene han setter, og han har i tillegg vist en enorm teft på overgangsmarkedet hvor han klarer å hente inn gode spillere fra lavere nivåer samtidig som han selger spillere til Eliteserien.

Tor Thodesen

Jobb i dag: Kvik Halden

Rutinert mann som har hatt flere toppjobber i Norge og utlandet. Intensiv spillestil hvor han ønsker at ballen skal gå fort i lengderetningen. Kan ha pondusen som skal til for å stå i en slik jobb. Men er han profilen Start ønsker?

Tom Nordlie

Må alltid med på disse listene. Mange fans lengter fortsatt tilbake til 2005 og suksess. Blir neppe Nordlie denne gangen heller.

Rolf Teigen

Jobb i dag: Norsk toppfotballsenter

Eirik Kjønøs gamle mentor i Grorud er sørlending og kan være aktuell. Var tett på i evalueringen av Start sammen med Teddy Moen tidligere i år. Har han i prosessen gjort seg aktuell som trener ved innsikten han kom med? Lite erfaring fra klubbfotballen de siste årene trekker ned.