Brøt selvpålagt taushet etter halvannen måned: – Kokte

Simen Wangberg sa bevisst nei til alle intervjuforespørsler nordfra i tiden etter overgangen til Stabæk.

BLE BYTTET INN: Simen Wangberg (til venstre) står her sammen med sin tidligere lagkamerat Adam Örn Arnason på Nadderud mandag. Foto: Berit Roald, NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Han ble solgt fra TIL bare noen dager før seriestart etter en ukes tid med spekulasjoner og budkrig. Til slutt endte Wangberg opp i Stabæk, etter at også Brann var på banen. Salgssummen ble rundt 750.000 kroner etter syv sesonger i Tromsø. Seks av dem som kaptein.

iTromsø og Nordlys har siden slutten av april gjentatte ganger forsøkt å få et intervju med Wangberg, som i kraft av å være kaptein, var en av klubbens desidert største profiler. Da forholdet til skiløperen Silje Theodorsen ble kjent i 2018, ble de presentert som Idretts-Tromsøs nye superpar.

Etter kampen mellom sitt nye og gamle lag onsdag kveld forklarte han hvorfor han har valgt å ligge lavt.

– Det har vært personlige årsaker. Jeg har prøvd å ha fokus på det som ligger foran meg. Når man kommer til en ny klubb, handler det om å finne ut av det. Og det handler om å sette punktum for det som har vært, sier Wangberg til iTromsø.

Les også Spisslegende leverte gressmatta til Alfheim. Nå slår Espejord alarm - det kan gi TIL millionsmell

Stående i pressesonen på Nadderud utdyper han:

– Fra min side har det vært litt bevisst å få litt avstand på det, når jeg velger å gjøre det, sier Wangberg som understreker at det ikke ligger noe mer bak.

– Nei, definitivt ikke. Det var bare dette med å få ting mer på avstand. Ting koker litt når det først skjer.

– Hvordan da?

– Det gjør det hver gang man drar til en annen klubb. Praktiske ting som flytting. Man skal inn i et nytt spillesystem et par dager før seriestart. Mange nye navn, sier Wangberg som har fått hjelp av sin nye klubb med å ordne seg leilighet.

– De har tatt hånd om meg, sier Wangberg.

– Den saken er avsluttet for min del

Til Eurosport mandag uttalte Wangberg blant annet at han ble overrasket over at TIL ville selge han så kort tid før sesongstarten.

– Følte du deg presset til å dra?

– Egentlig har jeg ikke så lyst å si om det. Den saken er avsluttet for min del. Jeg har fått mulighet til å utvikle meg videre i Stabæk, og helst skulle jeg sett at vi kunne gitt dem ordentlig kamp.

– Enda du vet alt om TIL?

– Det er kommet inn mange nye hos dem, fotballen er dynamisk og forandrer seg. Personene som er i klubben er med å forme den, og det går kort tid før det endres. Du kan bare se på lagbilder som omtrent er helt nye hvert tredje år, sier Wangberg, som på Nadderud møtte igjen Kent-Are Antonsen og Magnus Andersen.

Begge spilte han med hele oppholdet sitt i Tromsø.

– Jeg har snakket med guttene etter overgangen, og ønsker dem så klart alt godt. En kompisgjeng som har jobbet hardt, og som har hatt motgang i mange år. Jeg synes de var gode mot oss, og sa det til dem etter kampen i dag, selv om det satt langt inne å gjøre det.

Les også TIL-børsen: «Har TIL skaffet seg en storscorer?»

Da intervjuet med iTromsø ble gjort, sto han bare et par meter unna sin tidligere trener, Gaute Helstrup.

– Det er litt spesielt, det skal jeg ikke legge skjul på. Slik er fotballen, og det blir mindre spesielt hver gang man møter gamleklubben, sier Wangberg med henvisning til at han tidligere har spilt mot Brann, RBK og Ranheim som TIL-spiller.

Les også Fem snakkiser etter TIL-triumfen i Bærum: «Den mangeårige kapteinen måtte se seg senket av de nye Gutan»

Skuffet

Når det gjaldt selve kampen, var trønderen var skuffet over opplevelsen på denne mandagen, ettersom TIL vant 3–0 i Bærum.

– Vi skulle gjerne hatt med oss tre poeng og spilt en god kamp, men gjør ingen av delene, og da blir det vanskelig, sier Wangberg til iTromsø.

Han ble satt på benken fra start, men kom inn etter bare 36 minutter, da Marcus Pignatel Jenssen ble byttet ut. Og da ledet TIL 2–0 for lengst.

– Kjedelig åpning, og den er med å prege kampen selv om det er god tid til å snu den. Tøft å få 2–0 i sekken, før kampen egentlig er i gang, beskriver Wangberg.