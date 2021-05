Bø fikk «Klæbo-avtale»

Tilbudet var for godt til at Johannes Thingnes Bø kunne si nei. Nå har Reitan-gruppen to av de største norske idrettsprofilene i sin stall.

Her er Johannes Thingnes Bø på standplass under VM i Pokljuka. Flere av sponsormerkene på geværet og drakt vil bli byttet ut med merker fra hans nye millionsponsor. Foto: Darko Bandic, AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Kort om saken:

Norges Skiskytterforbund inngikk ny sponsoravtale med drivstoffleverandøren YX onsdag.

Samtidig inngikk YX en stor avtale med Johannes Thingnes Bø verdt et betydelig millionbeløp.

YX er eid av Uno-X Energi som igjen er en del av Reitan-gruppen som også eier Rema 1000, Narvesen og 7-Eleven.

For en tid tilbake inngikk Johannes Høsflot Klæbo en langsiktig egen sponsoravtale med Uno-X som driver bensinstasjoner over hele landet. Onsdag ble det klart at Johannes Thingnes Bø også får en langsiktig avtale med bensinstasjoner. YX inngår en femårsavtale med den 27 år gamle skiskytteren.

Dermed er begge i stallen til Reitan-gruppen. Et selskap som ikke bare eier Rema 1000, men også Uno X Energi som igjen eier YX.

Fakta Johannes Thingnes Bø Født: 16. mai 1993 Fra: Stryn Bor: Oslo, snart Kongsvinger Sivil stand: Gift med Hedda Dæhli Bø, ett barn Klubb: Markane IL Meritter: 1 OL-gull (normaldistansen i Pyeongchang 2018) 2 OL-sølv (miksstafett og stafett i OL i Pyeongchang 2018), 12 VM-gull (4 har kommet i individuelle øvelser), 9 VM-sølv og 3 VM-bronse Verdenscupen: Har vunnet 51 ganger, vant verdenscupen sammenlagt i 2018/19 for første gang. Har vunnet også de to siste sesongene sammenlagtcupen. Les mer

De to gigantene i norsk vinteridrett er dermed i stallen til samme selskap.

– Det er ikke klar og tydelig strategi at vi skal ende opp med de største profilene. Det er blitt til etter hvert, sier markedssjef YX Magne Haugland.

Uno-X energi er i ferd med å bli en betydelig sportssponsor i Norge. Fra før har de etabler et profesjonell sykkellag på nest øverste nivå. I tillegg til at YX sponser Johannes Thingnes Bø, vil de også gå inn med et større sponsorat i Norges Skiskytterforbund.

Betydelige beløp

Sponsorer og sponsede har ingen tradisjon for å snakke høyt om beløpene i sponsorkontraktene. Det ville ingen snakke konkret om på den digitale pressekonferansen onsdag ettermiddag.

– Beløp prøver vi å holde for oss selv, sa Bø. Det var det nærmeste vi kom.

– Dette er en betydelig avtale for oss. Vi snakker om millionbeløp, og vi er takknemlige for at vi har fått den på plass, sa daglig leder i YX, Thor Kristian Korsvold.

Men det er ingen tvil om at YX nå blir den desidert største sponsoren til stryningen. Dermed må en rekke av de gamle sponsoren vike kommende sesong. På børse og drakt vil det være en rødhvit logo som kommer til å dominere mye.

Avtalen som morselskapet til YX, Uno-X, har med Johannes Høsflot Klæbo, skal ifølge flere TV 2 ha en verdi på 25 millioner kroner over fem år.

Snart flytting

Johannes Thingnes Bø som er småbarnsfar på flyttefot, hadde selvfølgelig ikke et ondt ord å si om sin nye avtale. Han skal satse foran sesongen og er i disse dager på vei til Kongsvinger hvor familien bygger hus.

– Jeg satser på å nå nye høyder. Det tror jeg at jeg kan få til sammen med YX. Det er et pluss at de også blir med på forbundssiden og satser på bredde. Jeg er stolt og henrykt over avtalen.

Sist sesongs verdenscupvinner er i ferd med å legge planer for en ny sesong. En sesong som må innebære mye høydetrening med tanke på at konkurransen i Beijing-OL skal gå på 1800 meters høyde. Den første høydesamlingen i juni vil han stå over. Men det blir mange høydedøgn uansett utover høsten.

Bø vant ikke bare verdenscupen forrige sesong. Han tok også med seg flere medaljer fra VM i Pokljuka. Foto: Primoz Lovric / NTB

Høydehusdebatt

Han fikk spørsmål om han kan tenke seg å bruke høydehus. Det er en pågående diskusjon og et omstridt tema. Idrettsstyret går inn for å oppheve det norske forbudet mot bruk av simulert høyde/høydehus. Spørsmålet blir avgjort på Idrettstinget senere i mai.

Men før han kunne svare, måtte han spørre sine nye sponsorer om det var greit at han svarte på et såpass betent spørsmål. Han fikk klarsignal til å si hva som helst.

– Personlig står jeg over høydeopphold fordi det blir for mange reisedøgn som familiemann. Jeg kunne tenkt meg å ha muligheten, men jeg vet ikke om jeg ville ha benyttet meg av den. Jeg måtte i så fall ha sjekket om det fungerer. Mye taler både for og imot. Det kan hende den gode gamle norske idrettsmodellen fungerer best, sa han.

I mellomtiden kan det bli mye trening i simulert vinter. I og med at han flytter til Kongsvinger er han langt nærmere skitunnelen i svenske Torsby.

– Bare grensene nå åpner, så blir det nok turer dit, sier han.