Bjørn Dæhlie flyttet fra Eidsvoll til Bø, men ble coronavaksinert i Nannestad: – Ble innkalt ved en feil

Tidligere langrennsløper Bjørn Dæhlie (53) er folkeregistrert i Bø i Vesterålen, men fikk coronavaksine i Nannestad. Kommunen sier han og flere ble innkalt ved en feil.

LANGRENNSLØPER: Langrennslegenden Bjørn Dæhlie fikk coronavaksine i feil kommune. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det skriver Romerikes Blad.

– Jeg aksepterer at det er noen som reagerer. Det var ikke meningen å snike i køen, jeg ble innkalt ved en feil og jeg fikk vaksinen på lik linje med alle de andre som også hadde blitt innkalt ved en feil. Det er årsaken til at jeg fikk vaksinen litt før enn det jeg egentlig skulle, sier Dæhlie til avisen.

De skriver videre at Dæhlie fortsatt har fastlege i Nannestad kommune og at han fikk innkallelsen til vaksine i midten av april. Ifølge avisen skal flere ha reagert på at flere fikk vaksine tidligere enn planlagt.

Nannestad er Dæhlies gamle hjemkommune. Den tidligere langrennsløperen flyttet fra Eidsvoll til Bø i Vesterålen i 2020. Kommunen har redusert formuesskatten for sine innbyggere.

– Damen i skranken fortalte at fastlegen i Holter hadde innkalt mange ved en feil. Jeg spurte om jeg skulle reise hjem. Da ble jeg fortalt at kommunen hadde bestemt seg for å vaksinere alle som hadde blitt innkalt ved en feil, sier Dæhlie.

Kommuneoverlege i Nannestad, Matilde Risopatron Berg, bekrefter overfor Romerikes Blad at det ble oppdaget en feil i datasystemet under ett døgn før Dæhlie skulle få vaksinen.

– Alle legekontorene har fått i oppgave å levere lister over risikopasienter. Fastlegene bruker et datasystem som gjør automatiske uttrekk for de diagnosene som gjør at en person havner i høy- eller moderat risikogruppe. Det viste seg at uttrekksverktøyet for datasystemet hadde gjort en feil. En del personer som skulle vært plassert i moderat risikogruppe ble ved en feil plassert i gruppen for høyrisiko. Derfor spurte vi alle som kom inn til vaksinasjon hvilket legekontor de hadde fastlege hos og om de hadde noen underliggende sykdommer, sier hun til avisen.