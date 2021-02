Thingnes Bø skjøt seg bort fra VM-gullet: – Rotete beskjeder

POKLJUKA/OSLO (VG) VM-gullet glapp for Johannes Thingnes Bø (27) med to bom på liggende. Martin Ponsiluoma (25) tok en overraskende VM-tittel for Sverige, og ingen nordmenn kom på pallen.

DOBBELBOM: Johannes Thingnes Bø fikk to bom allerede på den første skytingen. Foto: Darko Bandic / AP

Dermed ble det reprise fra VM 2020 - da Norge heller ikke kom på medaljeplass.

Det ble fransk både på 2. og 3. plass ved Simon Desthieux og Émilien Jacquelin. De to Johannes’ene Dale og Thingnes Bø ble nummer fire og fem.

– Jeg har ingen god forklaring, sier Johannes Thingnes Bø om de to bommene på liggende.

– Det var tungt. For jeg hadde en god førsterunde og følte at jeg hadde løpet i mine hender, sier han til NRK.

– En bom mindre, så hadde det blitt tett mot Ponsiluoma, fortsetter Thingnes Bø - og klager samtidig på sekunderingen på slutten:

– Det var litt rotete beskjeder, det var litt feilsekundering. Men det påvirker meg ingenting. Jeg skjønte da jeg kom i mål, at det ville komme noen bak og slå meg.

Johannes Dale (23) startet sist av nordmennene og var et siste håp om gull. Han åpnet med fullt hus på liggende og gikk veldig fort fram til stående skyting. Han pådro seg en strafferunde på den andre skytingen og dermed røk gullsjansen. Men han slo Thingnes Bø med ett tidel.

– Jeg har litt usikker den siste tiden, så jeg er fornøyd, sier Dale til NRK.

– Men jeg skulle gjerne ha hatt ti sekunder opp til pallen.

Ponsiluoma har tidligere vist at han holder farten til de beste i løypa, og denne gang hadde han også ti treff.

– Det føles veldig bra å slå Norge i dag. Jeg hadde kanskje ikke forventet gull før løpet, men det ble perfekt - både i sporet og på standplass, sier gullvinner Ponsiluoma til VG.

– Jeg har alltid synes det er greit å tape for folk som ikke er breiale, og det gjelder han også. Han er en gentleman, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

Sturla Holm Lægreid (23) skjøt feilfritt, men kom likevel 25 sekunder bak svensken på resultatlisten og måtte dermed se medaljesjansen glippe.

– Jeg skulle selvfølgelig ønsket at det ble norsk medalje, men jeg er stort sett fornøyd med dagen. Dette var mitt først VM-løp, og jeg ser lyst på mulighetene videre, sier han til VG.

– Jeg synes det er kult at svenskene gjør det bra. Jeg unner dem det. Ponsiluoma har vist at han er et beist på ski, fortsetter Sturla Holm Lægreid, som slet med at han var kald på fingrene.

Johannes Thingnes Bø gikk ut med start nummer 28 og åpnet ekstremt hardt. Men den første skytingen gikk slett ikke bra: to bom i liggende. Han skjøt fantastisk på stående, men det var ikke nok.

Storebror Tarjei Bø (32) - som ble vraket til mix-stafetten - skjøt feilfritt på liggende, men pådro seg en bom på stående. Dermed kom han nesten halvminuttet bak Ponsiluoma og ble dårligst av de norske på 9. plass.

– Det er klart vi underpresterer litt. Laget er under det jeg forventer. Jeg tror hver enkelt utøver sitter igjen med en grei følelse, men vi pleier å ha en som gjør et toppløp, sier Tarjei Bø til VG.

Martin Ponsiluoma i skuddet fredag. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Fakta Gullvinnere sprint 2010 - OL: Vincent Jay, Frankrike. 2011 - VM: Arnd Peiffer, Tyskland. 2012 - VM: Martin Fourcade, Frankrike. 2013 - VM: Emil Hegle Svendsen, Norge. 2014 - OL: Ole Einar Bjørndalen, Norge. 2015 - VM: Johannes Thingnes Bø, Norge. 2016 - VM: Martin Fourcade, Frankrike. 2017 - VM: Benedikt Doll, Tyskland. 2018 - OL: Arnd Peiffer, Tyskland. 2019 - VM: Johannes Thingnes Bø, Norge. 2020 - VM: Aleksandr Loginov, Russland. Les mer

I VM 2020 tok Johannes Thingnes Bø fire medaljer - og sprinten var den eneste distansen han ikke kom på pallen. Men han vant gull på sprinten både i 2015 og 2019.

Norge startet 2021-VM med gull på mix-stafetten. Nykommeren Sturla Holm Lægreid vant sammen med de etablerte stjernene Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland.

Ut fra resultatene på sprinten, tyder alt på at herrestafetten blir et oppgjør mellom Norge og Frankrike - med Sverige som outsider.