Sjur Røthes våte vær-drømmer ser ut til å slå til i VM

Sjur Røthe har savnet vanskelige og varierende føreforhold hittil denne sesongen.

Sjur Røthe skal lørdag forsvare sitt individuelle VM-gull fra Seefeld. Foto: Geir Olsen / NTB.

Espen Hartvig, NTB

Det kan gå mot svært våte og delvis ødelagte spor på tremilen med skibytte lørdag. Den tyske værtjenesten Wetter.de melder om en følt temperatur på opp til 18 varmegrader under 30-kilometeren.

Den starter 13.30, og da steker solen godt i vel 800 meters høyde over havet.

– Jeg er ikke så glad i, eller god til, å holde meg i sporet på klassiskdistansene. Med litt utfordrende vær blir det utfordrende for alle å holde seg i sporet. Det tror jeg er til min fordel, sier Røthe til NTB.

Den tyske VM-byen er kjent for sitt varierende vær. Verst var det under Tour de Ski i 2018. Den gang endte det i avlysning av den klassiske sprinten.

Kvinnene fikk gå sin prolog, men etter at flere trær ble blåst over ende ute i løypen, og reklameplakater og andre gjenstander haglet rundt ørene på utøvere og støtteapparat, valgte arrangøren å stanse rennet.

Sjur Røthe har med seg 25 par ski til Oberstdorf. Det kan trengs når været er ventet å være ustabilt. Foto: Berit Roald

Venter sommertemperaturer

Dagen etter var det fremdeles bløtt og trist, men fellesstarten i 15 kilometer fri ble gjennomført. I den kaotiske avslutningen greide derimot ikke Røthe å kjempe om topplasseringene.

Vossingen endte på 18.-plass i rennet, som kanskje best huskes for at Niklas Dyrhaug mistet skien underveis.

Året etter gikk det vesentlig bedre. I tett snøvær endte han som 4.-mann i den klassiske fellesstarten. Under prøve-VM i fjor endte han med 3.-plass på tremila med skibytte.

Mens værgudene ikke alltid synes å være like glad i den tyske landsbyen, har det for det meste vært mer tradisjonelt kaldt vintervær i årets sesong.

I Oberstdorf er det nesten norske sommertemperaturer om dagen. Det skaper store utfordringer for løpere og smørere.

– Jeg håper det blir litt utfordringer, jeg gjør jo det. Jeg håper det blir litt forskjellig føre der nede og ikke A4 som det har vært i Norge nå. Jeg håper jeg får brukt litt ulike skipar, sier Røthe.

Trygg med smøreren

Han har med seg cirka 25 par til Oberstdorf. Det er noe for alle slags forhold.

– Jeg kjenner ikke alle skiparene så veldig godt. Det må jeg innrømme at jeg ikke er så sterk på, men noenlunde kontroll og oversikt har jeg, sier Røthe.

– Men så har jeg til gjengjeld en smører (Jacob Walther), som er ekstremt dyktig.

Forholdet mellom smører og utøver kan være helt avgjørende for å bikke marginene i favør av Røthe. Kommunikasjonen mellom de to og skileverandøren kan foregå med opp til fire språk.

– Det går stort sett på norsk og engelsk. Jacob er en veldig oppegående og dyktig kar som kan flere språk. Vi har som regel også folk med fra skileverandøren min. Da er det mest engelsk og tysk det går i, men det kan også bli litt fransk innimellom.

Røthe har samarbeidet med Walter i fire sesonger, og de to traff svært godt i Seefeld-VM for to år siden. Der vant Røthe tremilen (med skibytte) og stafetten.

– Han var meget sentral i Seefeld, har kontroll på skiparken, hva skiene har prestert tidligere og er også viktig i dialogen inn mot skiprodusenten.

Røthe kommer til mesterskapet som regjerende mester på 30 kilometer med skibytte. I tillegg vil han trolig gå 15-kilometeren i fri stil samt den klassiske femmilen neste søndag. Den øvelsen skjer på samme dag som samboeren Siv Emilie Løvvolds termin.

Paret venter sitt første barn.