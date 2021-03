15 000 tilskuere var innom sist. Nå legger arrangøren en nødplan for tomme tribuner

Etter planen skal den årlige VM-runden i rallycross på Hell gå av stabelen 12. juni. Men de vet fortsatt ikke om de kan gjennomføre arrangementet.

Daglig leder i Hell RX, Anette Tollefsen Jensen har en vanskelig jobb med å arrangere rallycross-VM i sommer. Det må legges til rette løsninger for flere scenarioer. Foto: Morten Antonsen

Verdenscuprennene Norge skulle arrangert i langrenn, hopp og skiskyting er avlyst. Molde må spille sine hjemmekamper i Europaligaen i utlandet.

Foreløpig er det svært usikkert når disse restriksjonene blir lettet på, og om det vil være mulig å arrangere rallycross-VM på Hell i juni.

Men tre måneder før verdenseliten tar med seg sine råeste biler, må arrangørene planlegge som normalt.

– I utgangspunktet satser vi på et arrangement med publikum, men vi vet ikke noe enda. I verste fall kan det være at vi ikke får ha publikum.

Det sier daglig leder for Hell RX, Anette Tollefsen Jensen. Hvis scenarioet blir et publikumsfritt arrangement, er de avhengig av økonomisk støtte fra promotøren.

I februar inngikk World Rally Championship (WRC) en avtale som ny promotør for VM i rallycross.

– Hvis promotøren sier at de dekker alle kostnader, kan vi inngå en avtale, og gjennomføre VM-runden uten publikum. Det er det økonomiske som avgjør, vi er ikke i stand til å ta den byrden selv.

– Har dere diskutert en slik ordning med WRC?

– Vi har ikke kommet så langt. Vi er enda på det stadiet at vi må bli kjent.

Adresseavisen har vært i kontakt med kommunikasjonsmanager i WRC Promoter, Mark Wilford. Han skriver i en e-post at de for øyeblikket jobber tett med arrangørene angående 2021-sesongen.

«Vi vil fortsette å overvåke koronasituasjonen i alle landene og jobbe med arrangørene, sammen med nasjonale myndigheter og regjeringer i disse landene», skriver han.

45 prosent av inntektene

Under rallycross-VM i 2019 ble det anslått at totalt 15 000 tilskuere var innom i løpet av helgen. Det ga billettinntekter på omkring 2,2 millioner kroner. Ifølge Jensen sto denne inntekten for cirka 45 prosent av de totale inntektene.

Hun har ikke regnet på hvor mye WRC må ut med om det ikke blir publikum.

Daglig leder i Hell RX, Anette Tollefsen Jensen håper de slipper en situasjon hvor WRC må dekke kostnader. Samtidig berømmer hun både fylket og kommunen, som har hjulpet til økonomisk siden starten i 2012. Foto: Morten Antonsen

– Det er et scenario jeg håper vi slipper, men vi må holde døren åpen. De får være med å dekke det vi ikke klarer å få inn på egen hånd, tenker jeg.

Uten publikum i Sverige

Hvis arrangementet på Hell går uten publikum, vil det ikke være første gang en VM-runde arrangeres for tomme tribuner. For der norske myndigheter satt en stopper for arrangementet i 2020, ble den svenske VM-runden i Höljes gjennomført, uten publikum.

– De fikk reduserte kostnader da publikum ikke var til stede, og promotør var med på å dekke kostnadene de ikke fikk dekt gjennom billettinntekter. Det var et arrangement som gikk opp i opp, sier Jensen.

Daværende promotør var International Management Group (IMG).

– Ikke artig å trykke på den røde knappen

Den daglige lederen håper de kan gjennomføre årets løp, etter at de måtte avlyse i 2020.

– Koronaen er uforutsigbar, men vi begynner å bli mettet på å ikke få lov til å gjøre ting. Vi har innmari lyst til å gjennomføre arrangementet, for det var ikke artig å trykke på den røde knappen i mai 2020.

– På høyde med verdenscupen i langrenn

Tidligere denne uken ble det klart at Ramudden AS går inn som ny hovedsamarbeidspartner.

– Vi er veldig glad for at vi endelig har landet denne avtalen. Jeg ønsker ikke å gå inn på det økonomiske, men det å ha en hovedsamarbeidspartner gir en økonomisk trygghet, forteller Jensen.

Salgsleder for Ramudden AS Norge, Magnus Sørvik er også fornøyd med avtalen.

Salgsleder for Ramudden AS Norge, Magnus Sørvik er godt fornøyd med avtalen som i første omgang varer ut året, men med opsjon ut 2023. – Vi ønsker en levende kontrakt så vi kan gjøre endringer om vi ønsker. Det går på den praktiske gjennomføringen, og ikke de økonomiske rammene, sier han. Foto: Morten Antonsen

– Det er et verdensmesterskap, et stort internasjonalt arrangement helt på høyde med verdenscupen i langrenn i mine øyne. Det arrangeres en gang i Norge hvert år, og det må omfavnes på bedre måte, forteller han.